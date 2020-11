Alessandro Ghiretti désigné Junior Porsche Carrera Cup France 2021

Communiqué de Presse :

L’espoir tricolore de dix-huit ans succède à Victor Weyrich au palmarès du Porsche Carrera Cup France Junior Programme, à l’issue d’une nouvelle édition particulièrement relevée.

La succession de Victor Weyrich est désormais assurée. Après avoir dignement assumé son statut cette saison, en raflant le titre de champion Rookie de la Porsche Carrera Cup France, avec une sixième place absolue à Barcelone pour meilleur résultat, le Junior Porsche Carrera Cup France 2020 s’apprête en effet à passer le relais à Alessandro Ghiretti. Les résultats de Victor Weyrich confirment le bienfondé du Porsche Carrera Cup France Junior Programme et nul doute qu’Alessandro Giretti, le Junior Porsche Carrera Cup France 2021, aspire à marcher dans ses traces, ainsi que dans celles de Jules Gounon, Florian Latorre, Hugo Chevalier ou encore Adam Eteki, également lauréats par le passé de l’opération de détection chère à Porsche France.

Alessandro Giretti s’est distingué au sein d’une pré-sélection de huit jeunes talents, retenus sur dossier pour deux jours de tests intensifs sur le circuit Paul Ricard début novembre. Avec au programme, pilotage en 911 GT3 Cup, épreuves sportives et entretiens individuels, le tout sous la houlette de l’équipe de la Porsche Carrera Cup France, mais aussi de Patrick Pilet, pilote Porsche Motorsport.

Âgés de quinze à vingt ans, et venus d’horizons aussi divers que le karting, la F4 ou encore le GT4, Hugo Conde, Lluc Ibanez, Mathys Jaubert, Romain Leroux, Paul-Adrien Pallot, Milan Petelet, Arthur Mathieu et Alessandro Ghiretti constituaient à nouveau une sacrée affiche pour ce nouveau cru du Porsche Carrera Cup France Junior Programme.

Originaire de Montauban et âgé de dix-huit ans, Alessandro Ghiretti a émergé de ce plateau particulièrement relevé à la faveur de sa maturité, mais aussi d’une capacité d’adaptation certaine. La même dont il a fait preuve jusqu’alors pour grimper avec succès les échelons, depuis le karting jusqu’au LMP3 en passant par la F4. Cette qualité, il devra également en faire preuve dans les rangs de la Porsche Carrera Cup France 2021 à bord de la 911 GT3 Cup. Il s’y alignera dans les meilleures dispositions possibles : sa victoire lui vaut en effet de remporter une bourse de 40 000 € HT, une dotation de pneus Michelin, ainsi qu’un soutien financier de la part d’un Centre Porsche partenaire.

Patrick Pilet, pilote officiel Porsche Motorsport

« Alessandro est tout jeune mais il fait déjà preuve d’une belle maturité ! Il n’a cessé de progresser au fur et à mesure de la journée et nous a notamment étonné par sa faculté d’adaptation. Il est affûté et fait preuve d’une grande motivation, ainsi que d’une combativité certaine, or ce sont là des valeurs essentielles afin de performer en Porsche Carrera Cup France. »



Alessandro Ghiretti, Junior Porsche Carrera Cup France 2021

« Je viens d‘apprendre à l’instant ma sélection et ce qui m’arrive est un petit peu fou ! Je tiens à remercier sincèrement toute l’équipe car j’ai énormément appris en deux jours de stage aux côtés des mécaniciens et de notre coach Patrick Pilet. L’ambiance était vraiment agréable et studieuse, je retiens de supers conseils, autant sur le plan physique que sur la piste. Je suis extrêmement heureux que l’histoire se termine sur cette note hyper positive et j’ai maintenant hâte d’écrire le chapitre suivant la saison prochaine. À mon humble niveau, je suis très honoré de représenter la marque Porsche en 2021. »