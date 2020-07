Aidan Read (Schubert Motorsport) contraint de rester en Europe

A 21 ans, Aidan Read a tout l’avenir devant lui. Le pilote australien a beaucoup roulé en Asie-Pacifique avec de bons résultats à la clé. Membre du Lamborghini Squadra Corse Junior Programme 2017, le natif de Perth a roulé pour FFF Racing Team en Blancpain GT Series Asia avant de passer chez Craft-Bamboo Racing.

On l’a vu par la suite en Asian Le Mans Series dans la catégorie LMP3 puis LMP2 chez Eurasia Motorsport. Il reste d’ailleurs sur une campagne 2019/2020 qui s’est soldée par une troisième place au championnat. Aidan Read n’a pas hésité à venir rouler en Europe la saison dernière pour rejoindre les rangs de l’ADAC GT Masters sur une Porsche 911 GT3-R alignée par Schütz Motorsport avec la clé une 2e place au Junior Trophy. Bis repetita cette année avec un retour dans le championnat allemand sur une BMW M6 GT3/Schubert Motorsport en compagnie de Joel Eriksson.

La situation actuelle fait que le jeune australien ne pourra pas voyager entre l’Australie et l’Allemagne entre chaque meeting comme il a pu le faire en 2019. Aidan Read a donc quitté Perth pour Magdebourg. Il est le seul pilote 2020 à résider hors des frontières européennes. Read et Schubert Motorsport ont donc trouvé une solution de repli qui va lui permettre de passer le reste de l’année en Allemagne.

« L’équipe m’aide à trouver un appartement pour pouvoir m’installer », a déclaré Aidan Read. « Je vais donc prendre six mois de congés de mon cursus en génie mécanique pour pouvoir me concentrer sur la course et la vie en Allemagne, tout cela en vue de la saison 2021. »

En habitant près de la base de l’équipe située à Oschersleben, Aidan Read va s’intégrer plus facilement : « Cela va me permettre d’être beaucoup plus proche de mon équipe. Je vais passer plus de temps au siège de l’équipe à Oschersleben et sur les circuits. Nous réfléchissons à mettre en place un stage chez Schubert, qui m’aidera dans mes études. Avec le nouveau calendrier resserré et les courses réparties en Allemagne, en Autriche et aux Pays-Bas, je vais passer beaucoup de temps avec l’équipe. »

Aidan Read a déjà fait connaissance avec la BMW M6 GT3 et deux nouvelles séances de roulage vont être organisées à Zandvoort avant les essais officiels ADAC GT Masters des 18 et 19 juillet sur le Lausitzring.