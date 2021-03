AGS Events fera confiance à la jeunesse

AGS Events poursuit son engagement en GT4 European Series cette année. Fort d’une très belle saison avec trois titres sur quatre, l’écurie montpelliéraine fera toujours dans la jeunesse sur la scène européenne du GT4. Trois Aston Martin Vantage GT4 sont annoncées dès Monza à la mi-avril.

César Gazeau, Champion de France FFSA GT dans la classe Am l’année passée, passe de la Toyota GR Supra GT4 à l’Aston Martin Vantage GT4. Le jeune pilote âgé de 17 ans partagera son baquet avec Konstantin Lachenauer, 18 ans. Le Suisse arrive de la monoplace où il a décroché un couronne en Ultimate Cup Series la saison dernière.

César Gazeau passe donc de la France à l’Europe : « Après une première saison GT4 France, je souhaitais passer une nouvelle étape en 2021. Participer au championnat d’Europe cette année avec l’équipe AGS est une superbe opportunité qui me permettra d’emmagasiner encore plus d’expérience. Le team a été très accueillant et dispose d’une méthode de travail qui me convient bien.

Un grand merci AGS pour la confiance qu’ils me portent ainsi qu’à l’ensemble de mes partenaires qui me permettent de poursuivre mon parcours. Maintenant, j’attends avec grande impatience de participer à ma première course européenne avec l’Aston Martin sur le circuit de Monza ! »

Konstantin Lachenauer fera ses débuts en GT : « Participer au championnat European GT4 avec l’équipe AGS Events sur une Aston Martin était mon premier choix. J’ai eu la chance de rencontrer l’équipe et le feeling a été ressenti dans les deux sens immédiatement. Cette saison sera une nouvelle expérience pour moi après avoir remporté le championnat en F3R la saison passée. J’ai à cœur de donner le meilleur de moi-même et de porter haut les couleurs AGS Évents. Je remercie mon sponsor principal Bovet et toutes les personnes impliqués derrière les rideaux. J’ai hâte d’être à Monza ! »

Valentin Hasse-Clot sera présent sur les meetings pour suivre les deux jeunes. AGS Events annoncera ses deux équipages ultérieurement.