AGS Events à Dubai et Abu Dhabi avec deux Aston Martin GT8R et une GT4

En passant de Porsche à Aston Martin, AGS Events n’a pas mis longtemps à se familiariser avec la Vantage GT4. Une fois les programmes FFSA GT et GT4 European Series terminés, le team héraultais prendra la direction des Emirats Arabes Unis pour deux courses d’endurance avec les 24 Heures de Dubai et les 12 Heures d’Abu Dhabi.

Une Aston Martin Vantage GT4 sera de la partie mais ce n’est pas tout puisque AGS Events fera rouler une paire de GT8R. Ce nouveau modèle peut être qualifié de GT4+ : +100 chevaux, -100 kg, plus d’aéro. La GT8R sort d’une belle prestation aux 24 Heures du Nürburgring avec Garage 59

“Nous cherchions une alternative avant de passer en GT3”, a déclaré Nicolas Gomar, patron-pilote de l’équipe, à Endurance-Info. “Pour AGS Events, il y a un intérêt à se positionner sur ce produit. Avec la GT8R, on reste dans un budget proche du GT4 sur une auto plus performante. Nous y allons aussi pour rôder l’équipe.”

A terme, AGS Events veut se diriger vers les courses d’endurance. A l’issue de la saison européenne, deux GT8R et une Vantage GT4 seront expédiées vers les Emirats Arabes Unis. Les équipages seront annoncés ultérieurement mais on se dirige vers du Pro-Am et du Am.

Avant cela, AGS Events sera à Albi dans une semaine pour le FFSA GT avant de prendre la direction de Spa-Francorchamps pour la GT4 European Series.

En dix semaines, AGS Events a déjà sept meetings à son actif et des résultats pour le moins positifs : 10 poles, 10 victoires, 20 podiums.