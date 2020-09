Adrien Tambay (Eurointernational) : “Je suis prêt !”

Après son père Patrick qui compte quatre départs aux 24 Heures du Mans, c’est maintenant Adrien Tambay qui va enfin faire ses débuts en terre sarthoise. L’ancien pilote Audi en DTM, âgé de 29 ans, roule sur la Ligier JS P217/Eurointernational en compagnie d’Erik Maris et Christophe D’Ansembourg. Seul Erik Maris a l’expérience du Mans mais Adrien Tambay pourra apporter sa grosse expérience du sport automobile de haut niveau.

Adrien Tambay a testé la Ligier il y a quelques jours sur le Circuit Paul Ricard, comme il l’a confié à Endurance-Info : “J’ai pu boucler quelques tours dans le Var mais le but de ce premier roulage était surtout de faire rouler mes deux coéquipiers, surtout Christophe qui découvrait la Ligier JS P217.” Erik Maris connaît bien le prototype LMP2 et Adrien Tambay a déjà roulé sur la Ligier en ELMS chez Inter Europol Competition.

“L’équipe a beaucoup travaillé”, souligne Adrien Tambay. “Je dois adresser un grand coup de chapeau à Antonio Ferrari qui a énormément travaillé malgré le confinement. L’objectif sera d’aller au bout dans cette édition spéciale pour tout le monde. Il faudra un niveau concentration au-dessus de la moyenne.”

“Je suis prêt”, précise le Français. “Mon but est aussi d’accumuler de l’expérience au Mans, d’apprendre le circuit, les procédures et passer mon expérience de la course à Christophe et Erik. Ce n’est pas le circuit le plus physique mais mentalement il faut rester concentré. Pour moi, ce n’est que du bonheur d’être là même si les conditions sont particulières. J’espère que cette course en amènera d’autres pour moi pour aller chercher la victoire au général ou en LMP2.”