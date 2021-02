Adam Eteki (CD Sport) veut poursuivre en Endurance

Après deux saisons de Porsche Carrera Cup France, une chez Team Bourgoin 85 et l’autre chez CLRT, Adam Eteki change de registre cette année en rejoignant les rangs de l’Asian Le Mans Series.

Le Parisien, âgé d’à peine 19 ans, roule sur la Ligier JS P320/CD Sport en compagnie de Nick Adcock et Michael Jensen. C’est donc lui qui fait office de capitaine d’équipage de par son statut de pilote Silver.

Dès les premiers essais, Adam Eteki s’est montré à son avantage en bouclant des chronos de très bonne facture. “Ce sont mes débuts en LMP3”, a déclaré Adam Eteki à Endurance-Info. “Je n’ai rien à redire sur l’auto que je découvre. La LMP3 est juste incroyable. Pour moi, tout est nouveau : le championnat, la piste, la voiture, l’équipe, mes coéquipiers. Mon souhait était de faire autre chose et je voulais partir vers une autre catégorie.”

Pour le moment, l’Asian Le Mans Series est le seul programme confirmé pour cause de budget limité, même si l’envie d’aller plus loin est clairement là : “Mon souhait est de continuer, mais il faut réunir le budget correspondant. Je veux prendre le virage des courses d’endurance avec, comme ambition, de disputer les 24 Heures du Mans. Le prototype me tente même si je ne connais pas le pilotage d’une GT. Mon objectif est de rouler un jour en LMP2.

Pour le moment, je me concentre à 100% sur l’Asian Le Mans Series. Pour 2021, tout dépendra des opportunités. J’espère pouvoir disputer la saison European Le Mans Series 2022 en LMP3. Je vais d’abord donner mon maximum en Asian Le Mans Series. Je dois gérer le trafic, partager mon baquet.”

Adam Eteki n’a aucun regret d’être passé par la Porsche Carrera Cup France, lui qui a remporté le Scholarship 2018 pour la saison suivante : “La Porsche Carrera Cup France a été, pour moi, un très bon tremplin. Si je suis là, c’est grâce à Porsche. J’estime avoir encore une belle marge de progression. En Endurance, le stress est différent de la Cup car, ici, je ne suis pas tout seul. Si je commets une erreur, je mets tout le monde dans l’embarras.”