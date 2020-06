ADAC GT Masters : une Bentley Continental GT3 pour T3 Motorsport

Bentley devient la 8e marque engagée en ADAC GT Masters. T3 Motorsport sera chargé de faire rouler une Continental GT3 cette saison au sein du championnat GT allemand.

« L’annonce de notre programme avec Bentley aura certainement pris tout le monde par surprise », a déclaré Jens Feucht, directeur de l’équipe. « Nous sommes fiers d’avoir été sélectionnés comme nouveau partenaire de Bentley et d’être la seule équipe en Allemagne à faire rouler la Continental GT3. La voiture est assez impressionnante. Même si je pense que notre première année avec la Bentley sera consacrée à l’apprentissage, je suis certain que nous allons faire beaucoup de bruit. »

Constantin Schöll, âgé de 21 ans, sera au volant de la Bentley avec un coéquipier qui n’a pas été annoncé. Schöll arrive de l’ADAC GT4 Germany.

Le programme avec Bentley ne met pas de côté l’engagement avec Audi. L’équipe basée à Radebeul, tout près de Dresde, alignera une Audi R8 LMS GT3 qui pour l’occasion reçoit une nouvelle livrée. « Nous aimons vraiment travailler avec Audi et nous avons l’intention de continuer », a expliqué Feucht. « Nous voulons profiter de l’expérience que nous avons acquise avec la R8 la saison dernière et terminer régulièrement dans le top 10. » Maximilian Paul et Niels Langeveld seront au volant de l’Audi R8 LMS GT3. T3 Motorsport sera également de la partie en ADAC GT4 Germany avec une Audi R8 LMS GT4.