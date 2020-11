Absolute Racing avec deux voitures en Asian Le Mans Series 2021

L’équipe chinoise Absolute Racing sera de retour en Asian Le Mans Series en 2021 avec l’engagement de deux voitures en catégorie GT. Les détails concernant les GT et les pilotes seront révélés ultérieurement.

Fondée en 2010 par Fabien Fior et Ingo Matter, Absolute Racing est aujourd’hui reconnue comme l’une des équipes de course GT et monoplaces les plus performantes d’Asie, avec des bases opérationnelles en Chine (Shanghai et Zhuhai), en Malaisie (Sepang) et en Thaïlande. Absolute Racing connait bien l’Asian Le Mans Series pour en avoir été vice-champion en GT à l’issue de la saison 2015/2016 (une victoire / Audi R8 LMS).

Ingo Matter, directeur de l’équipe Absolute Racing : “Nous avons toujours aimé l’endurance et tout le monde garde un excellent souvenir de notre précédente participation aux Asian Le Mans Series. Dans le monde dans lequel nous vivons aujourd’hui, nous sommes convaincus que la saison 2021 des Asian Le Mans Series présente le bon format pour une équipe basée en Asie avec une vision globale comme la nôtre. Nous sommes en négociation avec les pilotes, les sponsors et les partenaires, et nous espérons avoir deux voitures GT sur la grille de départ du circuit de Yas Marina”.