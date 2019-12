Vincent Abril : “Ce que je veux, c’est gagner !”

L’année 2019 a été celle de toutes les nouveautés pour Vincent Abril. Le Monégasque, transfuge de Bentley Team M-Sport à AKKA-ASP Team, a été l’un des transferts de l’intersaison. Pour couronner le tout, il a fait ses débuts aux 24 Heures du Mans sur une Porsche 911 RSR/Proton avant de retrouver la GTE en WEC à Shanghai. Il y a une bonne semaine, c’est le Rookie Test de Bahrain qui l’attendait sur une Porsche 911 RSR/Project 1. A quelques jours du passage à l’an 2020, Vincent Abril ne ferme aucune porte, qu’elle soit GTE ou GT3.

“C’était une belle surprise d’avoir eu l’occasion de prendre part au Rookie Test et je tiens à remercier Gérard Neveu et le WEC pour cette expérience”, nous a déclaré Vincent Abril. “Malheureusement, la météo n’a guère été favorable, mais c’était la même chose pour tout le monde.”

Après deux manches WEC, le pilote AKKA-ASP Team 2019 se verrait bien rouler à plein temps dans le championnat : “Ce Rookie Test n’a fait que confirmer que le WEC est un championnat où j’aimerais bien rouler. Les constructeurs sont là et cela reste le summum de l’endurance. Le WEC est un de mes objectifs, mais j’irai là où je peux faire mon métier. Je sors d’une belle année et je veux confirmer quelque part.”

Il n’est toutefois pas exclu de revoir Vincent Abril au sein du team de Jérôme Policand en 2020 : “On a l’équipe, l’équipage et la voiture pour bien faire. Ce que je veux, c’est gagner et cette année, nous sommes passés tout près des titres. Pour gagner en Blancpain GT Series, il ne faut pas le moindre compromis. AKKA-ASP Team nous a toujours fourni une bonne auto capable de gagner.”

L’ancien champion Silver Cup n’a pas le moindre regret d’être passé de Bentley à Mercedes : “Je savais que ce serait un vrai challenge, mais il a été relevé. Je n’ai pas le moindre regret avec une très belle fin de saison. Je suis quelqu’un qui aime prendre des risques. J’aimerais bien maintenant terminer le travail. J’ai rappelé aux gens que je pouvais gagner des courses.”

“Pour ce qui est de l’avenir, je ne ferme aucune porte, je regarde tous les championnats qui peuvent être bons pour ma carrière”, souligne Vincent. “Je suis rentré en GTE-Am grâce à la famille Prette qui m’a fait confiance. Refaire une belle année en GT World Challenge Europe serait bien avant de passer en GTE-Pro. Le GTE-Am, c’est parfait pour découvrir Le Mans, mais j’ambitionne plus haut. J’ai été à l’aise très rapidement et très naturellement dans la GTE, la voiture me convient bien.”

Avant de penser à une nouvelle participation aux 24 Heures du Mans, Vincent Abril aimerait bien revenir à Bathurst en février prochain, là où il brillé avec Bentley en début d’année : “Les 12 Heures de Bathurst 2019 restent l’une des plus belles courses de ma carrière, voire la plus belle. C’est en plus mon circuit préféré, ce qui fait que je tiens à gagner cette course. Bathurst fait clairement partie de mon tableau de chasse, mais je ne vais pas y aller juste pour être au départ.”