(Abonnés) Peut-être que vous ne connaissez pas toute l’histoire des Whittington Brothers… (part 2)

Après les 24 Heures du Mans 1979, les Whittington Bros sont revenus au Mans mais avec moins de succès. La suite de leur carrière s'est principalement déroulée aux Etats-Unis en IMSA avec un certain succès. Les activités des deux frères ont dépassé le monde du sport auto avec le trafic de drogue et le blanchiment d'argent.

Les propriétaires du circuit de Road Atlanta se servaient de la ligne droite du circuit, la plus longue des circuits américains, pour faire atterrir des avions chargés de drogue. En 1986, Don Whittington est accusé de blanchiment d'argent, son frère Bill de fraude fiscale, d'introduction de drogue sur le territoire américain pour plus de 70 millions de dollars. Dix-huit mois de prison pour Don et 15 ans pour Bill qui est finalement libéré en 1990.

La Porsche ...