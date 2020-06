(Abonnés) Manu Rodrigues : “On m’a craché dessus sans savoir”

Gentleman driver au sens large du terme, Manu Rodrigues a disparu des paddocks depuis une saison en FFSA GT en 2017. Il y a tout juste 10 ans, le Franco-Portugais était au départ 24 Heures du Mans sur une Audi R10 TDI alignée par Kolles. Avec Scott Tucker, il fait partie des deux seuls gentlemen à avoir roulé en course dans un prototype Audi. Pas une mince affaire pour quelqu’un habitué à piloter une GT. Dire que Manu Rodrigues est frustré de ne plus rouler n’est pas le bon terme. Le mot déçu est plus approprié. Les propositions qu’il reçoit chaque année ne lui ont pas donné envie de remettre le casque. Entretien sans concession avec un Manu Rodrigues qui remet les pendules à l’heure…

Vous êtes arrivé en sport automobile tardivement...

« J’ai beaucoup roulé en karting et je ne ...