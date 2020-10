8H Indy, le point à mi-course : les deux BMW Walkenhorst en tête !

La course des 8 Heures d’Indianapolis, deuxième épreuve de l’Intercontinental GT Challenge 2020, a commencé sous une pluie diluvienne. Dès le départ, Jordan Pepper dont la Bentley avait écopé d’une pénalité pour un GPS mal positionné, partant depuis la 10e place, a fait un départ impressionnant en pneus slicks. Il s’empare de la tête assez rapidement dans une première heure qui voit deux Full Course Caution suite à l’arrêt en piste de la BMW M4 GT4 #25 CCR TFB de Parker Chase et à l’accident de la Ferrari 488 GT3 #6 Vital Speed de Tyler Baek.

Différents leaders se succèdent après Jordan Pepper : c’est d’abord la Mercedes-AMG GT3 Evo #75 de SunEnergy1 Racing de Martin Konrad puis la Ferrari 488 GT3 #1 de Squadra Corse d’Alessandro Balzan. La pluie continue à tomber et l’état de la piste est difficile à gérer pour les pilotes avec plusieurs flaques d’eau signalées.

Après trois heures de course, la Bentley Continental GT3 K-PAX n°7 de Jordan Pepper est à nouveau en tête du classement général. Elle possède 50 secondes d’avance sur la BMW M6 GT3 Walkenhorst #34 d’Augusto Farfus et la BMW #35 de Nick Yelloly, troisième, après avoir récupéré cette position à l’Audi R8 LMS GT3 Evo #31 de Spencer Pumpelly d’Audi Sport Team Hardpoint WRT, victime d’une crevaison.

Malheureusement, cela ne dure pas, la Bentley Continental GT3 K-PAX Racing #7 ne conserve pas le leadership, elle doit abandonner toute chance de victoire suite à un incident l’impliquant avec une GT4. Jordan Pepper, qui avait alors plus de 50 secondes d’avance, s’est accroché avec la McLaren 570S GT4 n°#3 de Dan Rogers, endommageant la suspension arrière droite de la Bentley. Cela a provoqué un tête-à-queue spectaculaire du Sud Africain avant de s’immobiliser sur la piste, ce qui a déclenché la troisième période de safety car de la course. La Bentley a perdu plus de 30 tours dans le stand pour réparer la suspension.

L’incident a permis aux deux BMW M6 GT3 de Walkenhorst Motorsport qui suivaient de prendre la tête de la course avec Connor De Philippi (#34) devant Nick Yelloly (#35) pour moins de trois secondes. La Honda NSX GT3 Evo #30 de Mario Farnbacher de JAS Motorsport est troisième. Ce classement, à mi-course, est resté inchangé.

Ben Keating est quatrième au classement général avec la Mercedes-AMG GT3 Evo #04 de DXDT Racing, leader de la catégorie Pro-Am GT3, tandis que Markus Winkelhock est 5e au volant de l’Audi R8 LMS #31 Audi Sport Team Hardpoint WRT.

@DXDT Racing

L’Aston Martin Vantage GT4 #33 de Patrick Gallagher de RS1 Notlad Racing mène la classe GT4 devant la BMW M4 GT4 #82 de BimmerWorld de Chandler Hull. Phil Bloom, dans une autre BMW, la #26 de Classic BMW, est troisième de la classe.