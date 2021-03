44 GT attendues à Okayama pour l’ouverture de la saison !

Okayama va lancer la saison 2021 du SUPER GT les 10 et 11 avril avec un plateau attendu de 44 autos : 15 GT500 et 29 GT300.

➡️ La liste des engagés GT500 est ici, celle des GT300 là.

Le championnat débutera une semaine après l’ouverture de la saison Super Formula à Fuji qui ne comprendra que des pilotes japonais à l’exception de Tatiana Calderon.

Sacha Fenestraz ne défendra pas ses chances à Okayama sur la Toyota GR Supra/KeePer TOM’S #37. Le Franco-Argentin ne peut toujours pas rejoindre le Japon. Ryo Hirakawa sera épaulé par Sena Sakaguchi dans la #37. Toujours convalescent, Tadasuke Makino sera remplacé par Hideki Mutoh sur la Honda NSX-GT/Team Kunimitsu #1 où roule Naoki Yamamoto. Bertrand Baguette sera bien entendu dans la Honda NSX-GT aux couleurs Astemo en compagnie de Koudai Tsukakoshi.

Du côté du GT300, Giuliano Alesi est confirmé sur la Lexus RC F GT3/arto Ping An Team Thailand en remplacement de Nattapong Hortongkum. Le Français rejoint donc Sean Walkinshaw. L’équipe n’étant pas japonaise, elle n’a pas l’obligation d’avoir au moins un pilote japonais.

Taiyou Lida ne figure plus dans l’équipage de la Nissan GT-R/NILZZ Racing puisque c’est Ryuichiro Tomita qui épaulera Yuki Tanaka. Morio Nitta sera quant à lui rejoint par Hibiki Taira en remplacement de Sena Sakaguchi, retenu en GT500. Sur la Nissan GT-R/Tomei Sports, Yudai Uchida sera associé à Takayuki Aoki à la place de Atsushi Tanaka.

Pour cette saison 2021, on note quelques ajustements réglementaires. Adopté en 1994, année de la première saison du Japan GT Championship, le ‘Weight Handicap System’ devient ‘Success Weight’. Les modalités restent identiques. Jusqu’au 6e rendez-vous, les points de la série accumulés par les pilotes inscrits avec la voiture embarqueront 2 kg de plus par point en GT500 et 3 kg en GT300. Lors du 7e événement, on passe à 1 kg en GT500 et 1,5 kg en GT300. Pas de poids supplémentaire lors de la finale du championnat.

Jusqu’à l’année passée, les ‘Mother Chassis’ conformes à la réglementation JAF (Japan Association Federation) étaient engagées sous l’appellation JAF-GT300MC. On parle maintenant de GT300MC. Les autos n’auront plus de changement aéro en cours de saison pour éviter les différences avec les autos répondant à la réglementation FIA-GT3.

Les qualifications en GT300 auront deux groupes en Q1 sur l’intégralité des événements.