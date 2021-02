44 engagés en SUPER GT !

Le plateau SUPER GT 2021 affiche désormais complet avec 15 GT500 et 29 GT300.

Les engagés dans la catégorie reine sont stables. On compte 6 Toyota GR Supra, 5 Honda NSX-GT et 4 Nissan GT-R. Du côté des manufacturiers pneumatiques, 9 autos sont en Bridgestone, 2 en Michelin, 2 en Yokohama et 1 en Dunlop. Seule la Honda NSX-GT/Team Red Bull Mugen n’a pas encore de manufacturier pneumatique. En 2020, la #16 roulait en Yokohama.

La liste des engagés GT500 est ici

La stabilité est aussi de mise en GT300 avec 29 GT3 contre 30 en 2020. Seule X Works ne figure pas sur la liste. Il est toutefois prévu de revoir l’équipe en compétition dans un autre championnat cette année. On note l’absence de D’station Racing, mais Pacific Racing poursuit l’aventure cette année avec Car Guy. On reverra donc une Ferrari dans la série japonaise.

La marque la plus représentée sera Nissan avec 5 GT-R. Mercedes suit avec 4 AMG GT3. On compte 3 Toyota GR Supra, 3 Honda NSX GT3, 2 Lexus, 2 Toyota Prius, 2 Lamborghini, 2 Audi, 1 Ferrari, 1 Lotus MC, 1 GT86 MC, 1 Porsche, 1 Subaru, 1 BMW.

La liste des engagés GT300 est ici

Le championnat 2021 doit débuter à Okayama le 11 avril prochain.