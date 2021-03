37 engagés à l’année !

Le plateau GT4 European Series prend de la hauteur cette année avec une grille qui comprend 37 GT4. Neuf marques et dix-huit teams seront en piste sur les douze rendez-vous 2021. Des engagés course par course sont attendus.

Mercedes-AMG est le constructeur le plus représenté avec 9 AMG GT4. On compte 6 Audi R8 LMS GT4 et 6 Porsche 718 GT4 Clubsport MR. Aston Martin, Alpine, Toyota, McLaren, Chevrolet et BMW composent aussi la grille 2021.

Les équipes françaises seront bien représentées avec AKKA-ASP Team, Saintéloc Racing, AGS Events, Full Motorsport, CD Sport, Arkadia Racing et CMR.

Après une saison d’absence, Street Art Racing vient de confirmer une Aston Martin Vantage GT4 pour Pascal Bachmann, 54 ans, et Paul Theysgens, 22 ans.

La liste des engagés est ici