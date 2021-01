36 ans après la Porsche 962, Kevin Doran est de retour aux 24H de Daytona

Le nom de Doran Racing n’est certainement inconnu des passionnés de courses d’endurance. Kevin Doran fait partie des personnages incontournables dans le monde du sport automobile américain. Doran Racing, sa structure basée à Lebanon dans l’Ohio, a remporté les 24 Heures de Daytona à cinq reprises dans différents rôles. Le propriétaire de l’écurie est présent cette semaine sur le Rolex 24 en tant qu’ingénieur de la Ligier JS P320/Sean Creech Motorsports de Yann Clairay, Joao Barbosa, Lance Willsey et Wayne Boyd.

La première participation de Kevin Doran à aux 24H de Daytona remonte à 1985 où il était membre de l’équipe Holbert Racing qui faisait rouler une Porsche 962 pour Al Holbert, Derek Bell et Al Unser Jr avec à la clé une deuxième place. La suite passera par deux succès en 1986 et 1987, à chaque fois pour Holbert Racing et le trio Holbert/Bell/Unser Jr renforcé par Chip Robinson en 1987.

La suite de l’article est à lire sur Endurance-Classic ici