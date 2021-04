2e drapeau rouge en qualifs GTE, une nouvelle Porsche au tapis !

La séance d’essais qualificative des 6 Heures de Spa réservée aux GTE était à peine repartie après la sortie de piste de Christian Ried (voir ICI) qu’Egidio Perfetti est parti à la faute à son tour, exactement au même endroit. Il a perdu le contrôle de sa Porsche 911 RSR-19 #56 Team Project 1 dans le Raidillon, est parti en tête à queue et a tapé le mur de pneus au sommet.

Comme la Porsche #77 quelques instants plus tôt, il y a des débris partout, la séance est à nouveau interrompue. Il reste six minutes et aucun temps n’a encore été signé !