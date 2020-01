24H Dubai : WRT (Audi) plus rapide de nuit…

Ce jeudi soir à Dubai avaitlieu la séance de nuit en vue des 24 Heures de Dubai. Team WRT a été la plus rapide grâce à Dries Vanthoor qui a réalisé le meilleur temps au volant de l’Audi R8 LMS GT3 Evo #7 MS7 du WRT. Le Belge a fixé le meilleur temps en 1:59.763.

La Mercedes-AMG GT3 #4 de Black Falcon a été la deuxième plus rapide, avec seulement 0,086 seconde de retard sur l’Audi WRT, tandis que Herberth Motorpsort a terminé troisième avec sa Porsche 911 GT3 R #91 devant une autre 911, celle de GPX Racing (#24).

Dinamic Motorsport a été le plus rapide en GT3 Am (Porsche 911 GT3 R #28), tandis que la nouvelle Audi R8 LMS GT4 Evo de Heide Motorsport s’est classée première dans les rangs GT4.

Les chronos sont ICI.

Deux périodes de Code 60 ont été mises en place pour un total de 20 minutes après des incidents distincts pour le Vortex V8 et la Peugeot 308 Racing Cup de Nordschleife Racing. A noter qu’il a aussi plu pendant ces 90 minutes de session et que la pluie est aussi attendue pendant la course dont le départ sera donné à 12 heures demain.