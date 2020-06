24H Virtuelles : la Porsche/Gulf Racing aux couleurs d’un club de Premier League

La Porsche 911 RSR/Gulf Racing aura une livrée spécifique pour les 24 Heures du Mans Virtuelles. Ben Barker et Andrew Watson, deux des pilotes qui roulent sur la Porsche en WEC, seront au départ avec le renfort de deux gamers, à savoir Adam Maguire et Eros Masciulli.

Le club de football de Premier League Wolverhampton Wanderers FC est partenaire de l’engagement de Gulf Racing, d’où une Porsche noire et jaune. Ce sera les débuts de l’équipe britannique dans le monde de la course. « C’est une excellente occasion pour les Wolves d’entrer en sport automobile et d’élargir notre portefeuille eSports », a déclaré Russell Jones, directeur général du marketing et de la croissance commerciale des Wolves. « Ce partenariat offre l’opportunité d’atteindre un tout nouveau public et d’aligner la marque Wolves sur l’une des compétitions automobiles les plus emblématiques au monde. Nous avons hâte de nous associer à Gulf Racing et nous attendons avec impatience de vivre un week-end très compétitif. »

Mike Wainwright, propriétaire de Gulf Racing, se réjouit d’accueillir les Wolves : « Gulf Racing est une équipe de course technique, il était donc important de trouver un partenaire qui pourrait nous aider à naviguer dans un nouveau monde comme le eSport. Les Wolves ont fait beaucoup de progrès dans ce domaine et nous sommes impatients de partager nos compétences dans cette aventure passionnante. »

Basé dans les West Midlands, le Wolvehampton Wanderers Football Club évolue en Premier League depuis la saison 2018/2019. Deux joueurs français font partie de l’effectif : Raphaël Nya (qui vient de la réserve du PSG) et Enzo Loiodice (en provenance du Dijon FC). A noter que le Molineux Stadium (32 050 places), où joue le club, était le premier stade anglais à recevoir des projecteurs.