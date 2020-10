24H Spa : retour en arrière attendu pour les limites de la piste

Depuis le début du meeting Total 24 Heures de Spa, les pilotes peuvent allègrement aller au-delà des limites de la piste à l’exception du Raidillon, ce qui n’est pas sans faire parler dans le paddock et sur les réseaux sociaux. On a frôlé le gros accident hier soir avec une Audi au ralenti et une Lamborghini sortant des limites de la piste qui a bien failli harponner à haute vitesse l’Audi.

Il semblerait qu’on se dirige vers un retour en arrière, à savoir revenir aux règles en place l’année passée avec le contrôle des limites de la piste sur tout le circuit.