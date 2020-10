24H Spa, Pré-Qualifs : Walkenhorst et BMW prennent l’avantage

Après Lamborghini en essais libres, c’est au tour de BMW de prendre l’avantage aux Total 24 Heures de Spa à l’occasion de la séance pré-qualificative. Le meilleur chrono est revenu à la BMW M6 GT3/Walkenhorst Motorsport en 2:17.445.

La M6 GT3 d’Augusto Farfus, Nick Catsburg et Philipp Eng a devancé de 0.498s la Mercedes-AMG GT3/AKKA-ASP Team #88 de Marciello/Fraga/Boguslavskiy. On trouve ensuite la Lamborghini Huracan GT3/Barwell Motorsport #78 de Patrick Kujala, meilleur temps en Silver Cup, et la Bentley Continental GT3/K-PAX Racing #9. Audi Sport Team Attempto et AF Corse suivent au classement.

La Porsche 911 GT3 R/Herberth Motorsport #991 s’est montrée la plus rapide en Pro-Am et l’Audi R8 LMS GT3/Saintéloc Racing #26 en Am.

La séance a été interrompue une seule fois suite à l’arrêt sur la piste de la Ferrari 488 GT3/AF Corse #52.

Les chronos sont ici