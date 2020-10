24H Spa : les limites de la piste devront être respectées

Les officiels ont revu le principe des limites de la piste aux Total 24 Heures de Spa. « La tolérance donnée aux règles des limites de la piste, en raison de la situation Covid-19, a été abusée exagérément par la plupart des pilotes », a expliqué le directeur de course dans un bulletin. « Dans les virages, nous faisons maintenant face à des soucis de sécurité. »

La piste est maintenant limitée par deux lignes blanches. Sur le côté droit du virage 3 (Raidillon), à la sortie des virages 9 (Les Combes), 17 (Blanchimont) et 19 (Arrêt de Bus), les vibreurs sont inclus à la piste. Dans les autres virages, les autos doivent rester en contact avec la piste.

Durant la course, les autos qui sortiront des limites de la piste seront averties puis pénalisées : avertissement sur les écrans, drapeau noir et blanc d’avertissement, dernier avertissement, drive through.

A la discrétion du directeur de course, un pilote peut être amené à rendre une position dans le cas où il aurait profité d’un avantage en quittant la piste. Si la position n’est pas rendue, une pénalité de 5 ou 10 secondes sera donnée. Il convient de rappeler que les pénalités sont données à la voiture et non au pilote.

Les infractions pour les limites de la piste seront remises à zéro après chaque pénalité marquée comme après 6, 12 et 18 heures de course.

Onze personnes supplémentaires ont été rajoutées pour contrôler les limites de la piste.