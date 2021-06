24H Spa : Garage 59 fera rouler une Aston Martin en Pro

Les fans des Total 24 Heures de Spa espéraient la présence d’une Aston Martin Vantage GT3 dans la classe Pro, ce qui n’est pas le cas en Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS. En plus de ses deux Vantage GT3 alignées en Silver et Pro-Am, Garage 59 fera bien rouler une auto en Pro avec deux Champions du Monde à bord. ​

Pour cet engagement aux Total 24 Heures de Spa 2021, Aston Martin Racing apportera son soutien à Garage 59, la structure dirigée par Andrew Kirkaldy. Nicki Thiim et Marco Sorensen sont confirmés dans le baquet de l’Aston Martin Vantage GT3 dans les Ardennes belges. Le duo sera rejoint par Ross Gunn, pilote officiel AMR.

Valentin Hasse-Clot, Alex MacDowall et Nicolai Kjaergaard se partageront le volant de l’Aston Martin qui évoluera en Silver. On retrouvera à nouveau Chris Goodwin, Alexander West et Jonny Adam en Pro-Am. Les deux équipages seront renforcés par un quatrième pilote dans chaque camp.

Rappelons que Garage 59 fait rouler la nouvelle Aston Martin Vantage GT3 depuis le début de saison 2019.

John Gaw, directeur général d’AMR, se réjouit de voir cette Aston Martin supplémentaire : “Garage 59 est l’un des partenaires les plus appréciés d’Aston Martin Racing depuis son passage à la nouvelle Vantage GT3 au début de la saison 2019. Aligner une voiture Pro avec des pilotes officiels à Spa est une preuve supplémentaire de l’évolution d’AMR vers un programme officiel grâce à une opération compétition-client entièrement intégrée qui a la capacité de soutenir ses clients non seulement avec les pilotes, mais aussi le personnel, le soutien technique. Nous espérons que Spa présentera tout ce qui est possible lorsque les équipes travaillent en étroite collaboration avec nous pour atteindre leurs objectifs, et nous prévoyons de faire d’autres annonces au cours de l’été.”

Avant de connaître les projets futurs, on sait déjà que TF Sport prendra part à deux manches International GT Open (Spa, Barcelone) avec une Aston Martin Vantage GT3 confiée à Michael Dinan et Robbie Foley. Les deux pilotes américains ont l’habitude de rouler en GT aux Etats-Unis. ​