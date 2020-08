24H Nürburg : quatre BMW M6 GT3 pour une 20e victoire

BMW Motorsport sera une nouvelle fois très actif aux 24 Heures du Nürburgring qui se dérouleront à huis clos le mois prochain (26/27 septembre). La marque allemande tentera d’accrocher une 20e victoire sur le double tour d’horloge de l’Eifel. Le dernier succès remonte à 2010 du temps de la M3 GT2 partagée par Augusto Farfus, Jörg Müller, Pedro Lamy et Uwe Alzen. Le meilleur résultat d’une M6 GT3 reste une 2e place en 2017.

“Comme toute la saison de sport automobile, la course de 24 heures de cette année se déroulera dans des circonstances difficiles”, a déclaré Jens Marquardt, directeur de BMW Group Motorsport. “Cet événement, plus que la plupart des autres, se nourrit de l’atmosphère unique qui entoure le circuit. Cela rend d’autant plus décevant que le 50e anniversaire – à la fois de la course et de la première victoire de BMW – ne puisse pas se tenir dans l’environnement festif auquel nous aimons tous et auxquels nous sommes habitués. Malgré cela, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour présenter un grand spectacle. Notre objectif est de nous battre pour la 20e victoire au général de BMW avec la BMW M6 GT3. Pour y parvenir, nous avons dans notre équipe toute une série de pilotes solides et d’experts éprouvés de la Nordschleife.”

BMW Motorsport soutiendra trois équipes : ROWE Racing, Walkenhorst Motorsport, BMW Team Schnitzer. Une des cinq M6 GT3 roulera dans la classe Am, ce qui en laisse quatre pour la victoire au général.

BMW Team Schnitzer, #42 BMW M6 GT3:

Augusto Farfus (Brésil)

Jens Klingmann (Allemagne)

Martin Tomczyk (Allemagne)

Sheldon van der Linde (Afrique du Sud)

ROWE Racing, #98 BMW M6 GT3:

Lucas Auer (Autriche)

Stef Dusseldorp (Pays-Bas)

Philipp Eng (Autriche)

Marco Wittmann (Allemagne)

ROWE Racing, #99 BMW M6 GT3:

Nick Catsburg (Pays-Bas)

Philipp Eng (Autriche)*

Alexander Sims (Angleterre)

Nick Yelloly (Angleterre)

Walkenhorst Motorsport, #100 BMW M6 GT3 (Am):

Friedrich von Bohlen (Allemagne)

Mario von Bohlen (Allemagne)

Henry Walkenhorst (Allemagne)

Andreas Ziegler (Allemagne)

Walkenhorst Motorsport, #101 BMW M6 GT3 (PRO):

Mikkel Jensen (Danemark)

Christian Krognes (Norvège)

Jordan Pepper (Afrique du Sud)

David Pittard (Angleterre)