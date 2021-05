24H Nürburg : la liste des engagés…

Les 24 Heures du Nürburgring 2021 se dérouleront du 3 au 6 juin avec un plateau qui s’annonce pour le moins alléchant. La liste fait état de 125 autos. Audi, BMW, Mercedes, Lamborghini, Porsche et Ferrari composeront la catégorie reine, à savoir 34 GT3. La chasse à BMW est ouverte.

ROWE Racing remettra son titre en jeu avec deux BMW M6 GT3. Schubert Motorsport, BMW Junior Team et Walkenhorst Motorsport (x3) défendront les intérêts de BMW.

Audi, dont le dernier succès remonte à 2019, va tout faire pour reprendre son bien. Sept R8 LMS GT3 seront de la partie dans l’Eifel : Audi Sport Team Collection (x3), Phoenix Racing (x3), Audi Sport Team Land.

Mercedes-AMG a également de sérieux atouts dans son jeu sur une course où la victoire se fait attendre depuis 2016. Haupt Racing Team (x2), GetSpeed Performance (x2), 10Q Racing Team et CP Racing seornt en piste. Space Drive Racing engagera une Mercedes-AMG GT3 dans la classe SP-X compte tenu de son équipement Schaeffler.

Le camp Lamborghini sera représenté par Hankook FFF Racing Team et Konrad Motorsport. Chez Ferrari, WTM Powered by Phoenix, Octane 126 et Hella Pagid racing one aligneront une 488 GT3 dans chaque équipe.

Attention à ne pas sous-estimer Porsche et ses équipes de qualité : Rutronik Racing, KCMG, Huber Motorsport, Frikadelli Racing Team (x2), Falken Motorsports (x2), Manthey Racing.

On suivra avec intérêt la prestation de la SCG 004C/Glickenhaus Racing de Franck Mailleux, Felipe Laser, Richard Westbrook et Thomas Mutsch. La #704 roulera dans la classe SP-X.

