24H Nürburg : Dumas et Andlauer chez Rutronik Racing

Rutronik Racing passe d’Audi à Porsche cette saison via un programme Nürburgring Endurance Series. L’écurie allemande participera aux trois premières manches, la course qualificative et les 24 Heures du Nürburgring.

Romain Dumas, quadruple vainqueur des 24 Heures du Nürburgring, fera office de capitaine d’équipage avec à ses côtés Julien Andlauer.

Les deux pilotes Porsche rejoindront Tobias Müller et Tristan Viidas. Âgé de 22 ans, Tobias Müller est le fils de Klaus Mülller, ancien pilote VLN décédé en 2019. Le jeune pilote a roulé sur la Nordschleife en GT4 et Porsche 911 GT3 Cup MR. L’Estonien Tristan Viidas, deux ans plus âgé que son coéquipier, est lui aussi un familier de l’Enfer Vert. Rappelons que Viidas a terminé 3e du Championnat de France F4 2013, un an avant son titre en Radical European Masters.