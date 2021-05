24H Nürburg : Audi Sport affiche ses ambitions

Audi Sport customer racing partira à la conquête d’un sixième succès aux 24 Heures du Nürburgring du 3 au 6 juin. Le premier trophée remonte à 2012, le dernier à 2019. Trois équipages, soit 12 pilotes, seront soutenus par la marque allemande, le tout pour un total de 9 anciens vainqueurs de l’épreuve.

Audi Sport Team Car Collection alignera une Audi R8 LMS GT3 pour Christopher Haase, Nico Müller, Patric Niederhauser et Markus Winkelhock. Audi Sport Team Land fera confiance à Christopher Mies, Kelvin van der Linde, Frédéric Vervisch et René Rast. Audi Sport Team Phoenix aura une Audi pour Mattia Drudi, Robin Frijns, Frank Stippler et Dries Vanthoor.

Phoenix Racing engagera en parallèle deux autres Audi R8 LMS privées. Dennis Marschall et Frank Stippler sont les deux premiers pilotes annoncés. Car Collection Motorsport en fera de même avec une auto où on retrouvera Patric Niederhauser. Le team allemand travaille sur une deuxième Audi privée.