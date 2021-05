24H Fuji : victoire Nissan, la Toyota Corolla ‘hydrogène’ voit le damier

Les 24 Heures de Fuji 2021 ont rendu leur verdict avec une victoire Nissan. La GT-R/GTNET Motor Sports de Ohyagi Nobuyuki, Aoki Takayuki, Kiyoto Fujinami et Sakaguchi Natsu s’est imposée après 763 tours. GTNET rafle par la même occasion ses troisièmes 24H de Fuji consécutives.

Pour ses débuts sur 24 heures au Japon, la KTM X-BOW GT-X pilotée par Taiyou Iida, Hiroki Katoh, Takashi Kobayashi, Hiroki Yoshimoto et Kazuho Takahashi a pris une belle 2e place, tout de même à 35 boucles des vainqueurs. La dernière marche du podium est revenue à la Mercedes-AMG GT4/ENDLESS Sports de Yudai Uchida, Hideki Yamauchi, Tougo Suganami et Ryo Ogawa.

Seiji Ara et Joao Paulo de Oliveira, qui roulaient sur une BMW M4 GT4/ SS YZ Racing with Studie ont pris la 4e place devant l’Aston Martin Vantage GT3/D’station Racing de Satoshi Hoshino, Tomonobu Fujii et Tsubasa Kondo.

La Honda NSX GT3/Car Guy Racing de Kei Cozzolino, Takeshi Kimura et Shinya Michimi a terminé à la 13e place.

Les 24 Heures de Fuji permettaient à une Toyota Corolla fonctionnant à l’hydrogène de disputer son premier double tour d’horloge. Le Rookie Racing voyait l’arrivée à la 50e place (358 tours couverts). Kamui Kobayashi, Hiroaki Ishiura, Takamitsu Matsui, Masahiro Sasaki et Akio Toyoda composaient l’équipage de la Corolla Sport #32 engagée dans la classe ST-Q. Le seul souci rencontré en course était d’ordre électrique durant la nuit.

Pour la petite histoire, Daisuke Toyoda, le fils du patron de Toyota, roulait sur une GR Supra qui a pris la 21e place.

Merci à Hidenori Suzuki pour les images.