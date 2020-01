24H Dubai : Mercedes en pole grâce à Maro Engel

Maro Engel a décroché la pole position des 24 Heures de Dubaï lors de la séance de qualification qui s’est déroulée ce jeudi après-midi. Le pilote allemand est un habitué de cette exercice puisqu’il a déjà signé le meilleur temps aux 24 Heures du Nürburgring et aux 24 Heures de Spa 2019 !

La Mercedes Toksport WRT #777 (Maro Engel, Luca Stolz, Philip Ellis , Patrick Assenheimer, Martin Konrad) partira donc de la première ligne de la grille de départ grâce à un temps de 1:57.490 et aura à ses côtés une autre Mercedes, la #4 de Black Falcon qualifiée par Jeroen Bleekemolen (Khaled Al Qubaisi, Hubert Haupt, Ben Barker, Manuel Metzger). Le Hollandais échoue à 0,047 seconde de la pole.

La Porsche 911 GT3 R #9 de Herberth Motorsport a pris la troisième place et sera emmenée pendant les 24 heures de course par Daniel Allemann, Ralf Bohn, Robert Renauer, Alfred Renauer et le pilote oficiel Sven Müller , auteur du temps !

HTP Winward Motorsport (Mercedes-AMG GT3 #84) et MS7 by WRT (Audi R8 LMS #7) signent les quatrième et cinquième temps devant MP Motorsport (Mercedes-AMG GT3 #19), le détenteur de la pole position GT3 Am. Cette auto est pilotée par Daniel de Jong, Henk de Jong, Bert de Heus et Jaap van Lagen.

La Lamborghini Huracán Super Trofeo #710 de Leipert Motorsport (Gregg Gorski, Gerhard Watzinger, JM Littman, Yury Wagner) a été la plus rapide en catégorie GTX.

ST Racing a décroché la pole de la catégorie GT4 avec sa BMW M4 GT4 partagée par Samantha Tan, John Boyd, Nickolas Wittmer et Jon Miller. BMW s’est même emparé des quatre premières positions de la catégorie, avec des autos de Hofor Racing by Bonk Motorsport et Century Motorsport.

Dans les rangs des voitures de tourisme, CWS Engineering a obtenu la pole pour la deuxième année consécutive en TCX avec sa Ginetta G55, tandis que celle de la catégorie TCR est revenue à la Volkswagen Golf GTI TCR DSG de Lestrup Racing Team.

@Creventic

Les chronos sont ICI.

Les essais de nuit auront lieu à 18 h, heure locale pour une durée de 90 minutes. Le départ de la course se tiendra vendredi à 15 heures (12 heures en France).