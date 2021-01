La Dodge Viper GT3-R engagée par Zakspeed aux 24 Heures de Dubai va amener un peu de diversité dans la catégorie GT3. L’équipage regroupera deux Allemands et trois Russes.

Manuel Lauck fait son arrivée au sein du team Zakspeed. On le retrouve habituellement en GT3 chez Rinaldi Racing. Hendrik Still, Evgeny Kireev, Sergey Stolyarov et Victor Shaytar complèteront l’équipage aux Emirats Arabes Unis.