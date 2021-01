24H Dubai, H+21 : GPX Racing contrôle la concurrence

A trois heures de l’arrivée des 24 Heures de Dubai, GPX Racing continue sa marche en avant. La Porsche 911 GT3 R de Mathieu Jaminet, Julien Andlauer, Axcil Jefferies, Frédéric Fatien et Alain Ferté n’a pas quitté la tête depuis le début de soirée.

La Porsche/GPX Racing devance toujours la Mercedes-AMG GT3/HRT Bilstein de Maro Engel, Patrick Assenheimer, Hubert Haupt, Ryan Ratcliffe et Khaled Al Qubaisi. Un tour sépare les deux GT3 de tête. La troisième place est occupée par l’Audi R8 LMS GT3/WRT de Dries Vanthoor, Kelvin van der Linde, Louis Machiels, Frank Bird et Benjamin Goethe.

Le top 5 est complété par la Lamborghini Huracan GT3/Grasser Racing Team de Mirko Bortolotti, Rik Breukers, Rolf Ineichen et Adrian Amstutz. ainsi que la seconde Mercedes/HRT. Cette dernière mène la classe GT3-Am.

La Mercedes-AMG GT3/Racetivity de Charles-Henri Samani, François Perrodo, Matthieu Vaxiviere et Manu Collard continue de bien figurer au 8e rang. Malmenée en début de course, la McLaren 720S GT3/Inception Racing with Optimum est revenue dans le top 10.

La catégorie 991 est dominée par la Porsche 991 Cup/NKPP Racing with Bas Koeten Racing (13e au général). Leipert Motorsport a repris les commandes de la catégorie GTX devant ARC Bratislava.

Le classement à H+21 est ici