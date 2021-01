24H Dubai, H+10 : GPX contrôle la course…

Pas de changement aux 24 Heures de Dubai après 10 heures de course. La Porsche 911 GT3 R/GPX Racing de Mathieu Jaminet, Axcil Jefferies, Julien Andlauer, Alain Ferté et Frédéric Fatien est toujours aux commandes avec trois tours d’avance sur la Mercedes-AMG GT3/HRT Bilstein #4. GPX Racing fait une course sans faille.

Mathieu Jaminet est dans la Porsche et Ryan Ratcliffe dans la Mercedes. Deux GT3 sont dans le même tour que la Mercedes. La troisième place est occupée par la Lamborghini Huracan GT3/Grasser Racing Team de Mirko Bortolotti, devant l’Audi/WRT de Kelvin van der Linde.

On trouve ensuite la Porsche 911 GT3 R/Dinamic Motorsport et la Mercedes-AMG GT3/Racetivity de nos compatriotes François Perrodo, Manu Collard, Matthieu Vaxiviere et Charles-Henri Samani. L’équipage de la #83 effectue une très belle remontée.

La catégorie GTX est dominée par la Lamborghini Huracan Super Trofeo de Miro Konopka & Co.

Après ses problèmes, la Vortex a repris la piste, alors que la BMW M4 GT4/3Y Technology a perdu pied avec la tête de la catégorie GT4 suite à un long arrêt. La Dodge Viper GT3-R/Zakspeed a vite connu un changement de boîte de vitesses avant de revenir une nouvelle fois à son stand.

HRT Performance a perdu ses deux Porsche 991 Cup sur accident.

Le classement à H+10 est ici