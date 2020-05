24H du Mans Virtuelles, la course d’endurance esports ultime !

Communiqué de Presse :

Les 24 Heures du Mans virtuelles, organisées par l’ACO, le Championnat du Monde d’Endurance de la FIA (WEC) et Motorsport Games, vont ouvrir une nouvelle ère : pour la première fois, des équipes constituées de pilotes de courses professionnels et des champions esports (sim racers) vont se défier sur le circuit des 24 Heures du Mans, pendant 24 Heures. Il s’agira de l’épreuve la plus extrême du virtuel.

Le principe est simple :

Les équipes seront composées de 4 pilotes : des équipages avec pilotes de courses et sim racers (avec au minimum 2 pilotes professionnels et au maximum 2 sim racers par voiture).



Le jeu utilisé est rFactor 2.



La grille sera composée de 50 voitures (maximum).



Les voitures engagées : LMP2 et GTE. Les équipes sont libres de créer leur propre livrée.



Les conditions de course : la météo pourra changer ; le concept de jour et nuit est intégré ; les voitures accidentées peuvent être réparées au stand ; les réglages des voitures sont paramétrés par les équipes. Ravitaillements et changements de pneumatiques sont des critères essentiels. La stratégie sera au coeur de la course. Une direction de course veillera à l’équité sportive de l’épreuve.



Les changements de pilotes sont obligatoires. Le temps de conduite minimum sur l’ensemble de l’épreuve est de 4 heures pour chaque pilote. Le temps de conduite maximum sur l’ensemble de la course est de 7 heures pour chaque pilote.



Les moyens de production et de mise en image seront conséquents. Les commentateurs et pit reporters seront en direct depuis un studio de Télévision à Paris où des acteurs du monde de la compétition automobile et des invités de renom viendront leur rendre visite pendant ces 24 Heures. Cette course unique qui réunira les meilleurs pilotes du monde et l’élite des sim racers sera diffusée librement sur de multiples plateformes audiovisuelles dans le monde entier.

Le départ des 24 Heures du Mans virtuelles sera donné le 13 juin, à 15 heures.



Tout sauf un jeu. Une vraie course !



Dans les semaines à venir, la liste des engagés sera dévoilée, ainsi que de nombreux autres éléments attractifs qui animeront cet événement virtuel hors norme.



Pierre Fillon, Président de l’Automobile Club de l’Ouest: “Cette première édition des 24 Heures du Mans virtuelles ouvre un nouveau chapitre pour notre discipline. Les circonstances actuelles ont voulu que la 88e édition des 24 Heures du Mans se déroule les 19 et 20 septembre 2020. Cependant, les 13 et 14 juin 2020, date initiale de notre épreuve, se tiendra un événement inédit et magnifiant l’Endurance et ses valeurs: les 24 Heures du Mans virtuelles, avec des sportifs accomplis: pilotes professionnels et spécialistes esports ensemble. Pour nous, organisateurs, pour nos concurrents, pour nos partenaires, pour nos fans, c’est désormais avec impatience que nous attendons le 13 juin à 15 heures, le départ de cette course inédite. Avant de vous retrouver tous au Mans, les 19 et 20 septembre, pour les 24 Heures du Mans.“

Gérard Neveu, Directeur Général du Championnat du Monde d’Endurance de la FIA (WEC): « Depuis le lancement des Le Mans Esports Series il y a deux ans, il a été très satisfaisant de voir multiplier par deux son volume et sa visibilité au fil de ces années. Cela souligne également l’énorme désir de la communauté esports à l’égard de l’Endurance et son envie d’accéder à la course référence de cette discipline, les 24 Heures du Mans. Ces 24 Heures du Mans virtuelles sont un événement unique sous bien des aspects, notamment parce qu’elles ne font pas partie des LMES et représentent ainsi un événement distinct. Comme dans la vraie course, elles réuniront l’élite des constructeurs automobiles, des écuries de compétition et des pilotes, ainsi que les meilleurs sim racers aux côtés de tous ces grands noms. Pour tous, ce sera un événement d’exception ! »

Dmitry Kozko, PDG de Motorsport Games : « Motorsport Games est très heureux d’étendre sa collaboration avec l’ACO et le WEC pour proposer les 24 Heures du Mans Virtuelles. C’est une preuve supplémentaire de la confiance des détenteurs de droits du sport automobile envers Motorsport Games pour proposer un esports d’envergure mondiale faisant référence en ce domaine. Ceci promet d’être un événement spectaculaire réunissant comme jamais auparavant les mondes réel et virtuel. »



James Allen, Président de Motorsport Network : « La pandémie actuelle a eu, à divers degrés, un impact sur nos vies, elle a aussi permis une mise en lumière du sim racing et du esports, et cet événement le démontre parfaitement. J’aime beaucoup sa portée : lors du week-end où elle devait à l’origine se dérouler, la plus grande course du monde sera incarnée en tant que plus grande compétition esports au monde. Nous sommes devenus le fournisseur esports privilégié de nombreux titulaires de droits du sport automobile et nous sommes fiers de travailler avec l’ACO et le WEC pour soutenir cet événement, non seulement avec notre structure Esports Motorsport Games, mais aussi avec l’ensemble de notre écosystème média planétaire. »