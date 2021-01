24H Daytona : Wright Motorsports remanie son équipage

Suite à une sortie de piste durant les essais Michelin Pilot Challenge, Wright Motorsports est contraint de retirer sa Porsche 718 Cayman Clubsport GT4 du meeting de Daytona. Ce n’est pas tout puisque Ryan Hardwick, qui devait participer à la course ainsi qu’aux 24 Heures de Daytona, est lui aussi forfait.

Le pilote a été gardé toute la nuit en observation pour une commotion cérébrale. Il ne pourra donc pas défendre ses chances sur le Rolex 24. Wright Motorsports a fait appel à Trent Hindman pour épauler Jan Heylen, Klaus Bachler et Patrick Long.

« C’est dommage que je ne puisse pas rejoindre l’équipe pour la grande course », a déclaré Ryan Hardwick. « J’aurais aimé conduire avec eux, mais malheureusement, ce ne sera pas possible. Quand j’ai appris que je ne pourrais pas conduire, Trent a été immédiatement l’un des premiers pilotes auxquels j’ai pensé à contacter. Je veux que l’équipe continue et que notre voiture 1st Phorm soit en piste pour participer à cette épreuve. J’ai suivi la carrière de Trent ces dernières années, et je pense qu’il sera un bon candidat. Trent rejoint une très bonne équipe et je leur souhaite bonne chance ce week-end. Il est entre de bonnes mains. »

Wright Motorsports connaît un début d’année compliqué avec une sortie de piste lors du Roar Before the Rolex 24. Le team de John Wright avait changé de châssis en prenant celui de Black Swan Racing.