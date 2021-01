24H Daytona : un arrêt technique obligatoire pour les LMP3

On connaissait l’arrêt technique obligatoire aux Total 24 Heures de Spa pour les GT3. Il en sera de même ce week-end aux 24 Heures de Daytona pour les LMP3 qui débuteront sur le Rolex 24.

Les concurrents devront marquer un arrêt de 8 minutes dans les 22 premières heures. Cet arrêt vise à changer le système de freinage comme c’est le cas en GT3.

Sept LMP3 disputeront les 24 Heures de Daytona. On retrouvera cinq Ligier JS P320 et deux Duqueine D08. Daytona ne sera pas la première course d’endurance pour une LMP3 puisqu’on a vu quelques autos prendre part aux 25 Heures de Thunderhill sans oublier les 12 Heures d’Abu Dhabi.