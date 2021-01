24H Daytona : Loïc Duval (Cadillac) le plus rapide de la dernière séance d’essais libres

Loïc Duval a signé le meilleur temps de la dernière séance d’essais libres de cette 59e édition des 24 Heures de Daytona qui marque le début du championnat IMSA WeatherTech SportsCar 2021.

Le meilleur temps du Français (Cadillac DPi-V.R #5 de JDC-Miller Motorsports) n’est que de 0,012 seconde plus rapide que celui de Kevin Magnussen (Cadillac #01 de Chip Ganassi Racing). Oliver Jarvis (#55) de Mazda Motorsports et Filipe Albuquerque (Acura #10 Wayne Taylor Racing) ont terminé troisième et quatrième, mais très près du leader (tous en 5 centièmes). Pipo Derani (Cadillac #31 Whelen Engineering Racing) est 5e…

John Farano a été le plus rapide en LMP2 avec l’Oreca 07 #8 de Tower Motorsports. L’Oreca #20 de High Class Racing a terminé deuxième grâce à Ferdinand Habsburg, tandis que Tristan Nunez a signé le troisième meilleur temps pour WIN Autosport.

Jeroen Bleekemolen (Riley Motorsports) a devancé Rasmus Lindh (Performance Tech Motorsports) en LMP3, les deux hommes sont sur des Ligier JS P320, tandis que Moritz Kranz (Muehlner Motorsports America) a pris la troisième place avec la meilleure Duqueine M30-D08.

Alessandro Pier Guidi, pilote de la Ferrari 488 GT3 Evo #62 de Risi Competizione, a réalisé le meilleur tour en GTLM. Kevin Estre (WeatherTech Racing) a terminé deuxième au volant de la Porsche 911 RSR #79 suivi par la Corvette C8.R #4 de Tommy Milner.

Lamborghini a signé les deux meilleurs temps en GTD, Franck Perrera (Grasser Racing Team #19) devançant Mirko Bortolotti de 0,154 secondes sur la #111. Daniel Serra, avec la Ferrari 488 GT3 Evo n°21 d’AF Corse est troisième, suivi par Richard Westbrook (Aston Martin Vantage GT3 # et Patrick Long (Porsche 911 GT3 R #16 Wright Motorsport).

La séance a été interrompue par deux drapeaux rouges, le premier après un peu moins de 10 minutes lorsque l’Oreca 07 #52 de PR1/Mathiasen Motorsports Oreca (Nico Lapierre) est sortie de la piste dans le virage n°5.

Le second est venu de la Lexus Vasser Sullivan RC F GT3 #12 de Frankie Montecalvo qui s’est arrêtée hors piste dans le virage 3. La voiture a été remorquée jusqu’à la voie des stands, mais l’auto ne semble pas être endommagée.

Un autre incident a eu lieu pendant la séance lorsque l’Audi R8 LMS GT3 Evo #42 NTE Sport d’Alan Metni est entrée en contact avec le mur alors qu’elle sortait de la voie des stands au début de la séance. Le pilote est rentré aux stands en boitant, la voiture semble avoir subi des dommages importants.

Les chronos sont ICI

Les temps pilote par pilote sont ICI.

Les 59èmes 24 Heures de Daytona se dérouleront demain, samedi, à 15h40 (21 h 40 en France). La course est à suivre en intégralité via Auto Moto la chaîne ainsi que sur IMSA.tv. C’est à ne pas manquer ! Plus de précisions demain…