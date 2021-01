24H Daytona, Libres 2 : Acura et Allmendinger répliquent !

Acura, via AJ Allmendinger, a répondu au meilleur temps de la première séance décroché par Cadillac. Au volant de l’ARX-05 #60 de Meyer Shank Racing, l’Américain a été le plus rapide de la deuxième session des 24 Heures de Daytona. C’est la première fois de la semaine qu’Acura pointe au sommet des feuilles de temps.

Aves son tour le plus rapide en 1:34.287, il devance la Cadillac DPi-V.R #01 de Scott Dixon (Chip Ganassi Racing) de 0,376 seconde. Mike Rockenfeller, qui a dominé la majorité de la séance sur la Cadillac DPi #48 d’Action Express Racing, a terminé troisième, tandis que Sébastien Bourdais (Cadillac #5 JDC-Miller Motorsports) et Jonathan Bomarito (Mazda #55) complètent le top 5.

L’Oreca 07 #52 de PR1/Mathiasen Motorsports a de nouveau fait parler la poudre en LMP2, mais cette fois aux mains de Mikkel Jensen (devant les ORECA 07 de Tower Motorsport et High Class Racing) tandis que la LMP3 est encore dominée par la Ligier JS P320 #91 de Riley Motorsports. La seconde auto de Riley Motorsport est 2e, la #38 de Performance Tech Motorsports, 3e !

Avec un tour en 1:42.600, Gianmaria Bruni a placé l’équipe WeatherTech Racing en tête du classement GTLM avec la Porsche 911 RSR-19 #79. Il précède la Ferrari 488 GTE Evo #62 de Risi Competizione (James Calado), les deux Corvette C8.R et les BMW M8 GTE usine.

Après s’être battue contre des problèmes électriques lors de la première séance d’essais, la Lamborghini Huracan GT3 Evo #111 de Grasser Racing Team a été la plus vite en GTD. Le temps de Mirko Bortolotti (1:45.690) a été 0,243 seconde plus rapide que celui de la Porsche 911 GT3 R #64 de Team TGM (Owen Trinkler). Katherine Legge (#88 Team Hardpoint EBM) et Laurens Vanthoor (#9 Pfaff Motorsports) se placent ensuite, ce qui donne trois Porsche dans le top 4 ! L’Acura NSX GT3 #44 de Magnus with Archangel est 5e.

Il n’y a pas eu d’incidents ou d’arrêts majeurs même l’Aston Martin Vantage GT3 #97 de Charlie Eastwood a été repérée avec des problèmes de pneus à l’avant droit. Seule la BMW M6 GT3 #96 de Turner Motorsport a choisi de ne pas participer à la séance.

La troisième et dernière séance d’essais de la journée est prévue à 19h15 (01 h 15 en France).