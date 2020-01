24H Daytona, H+4 : une Acura en tête, l’autre dernière !

On alterne le chaud et le froid chez Acura Team Penske. Après l’accrochage de Helio Castroneves (Acura ARX-05 #7) et Harry Tincknell (Mazda RT24-P #55), c’est l’autre Acura, la #6 de Dane Cameron, qui occupe la tête de course. Il devance la Mazda #77 d’Oliver Pla et la Cadillac DPi V.R. #10 de Renger van der Zande, les trois autos sont en 35 secondes. Deux autres Cadillac suivent, la #5 et la #31.

A noter que la #10 a reçu un drive through pour vitesse excessive dans les stands et que Kamui Kobayashi a fait un superbe relais pour compenser ce temps perdu ! De plus, l’Acura #7 est repartie en piste, mais elle sera hors du coup pour la victoire, ayant désormais 23 tours de retard !

Pas de changement en LMP2 avec l’ORECA 07 #52 de PR1 Mathiasen Motorsports toujours aux commandes devant l’ORECA 07 #81 de DragonSpeed.

Du côté des GTLM, il n’y a plus qu’une Porsche 911 RSR en tête, la #912 de Mathieu Jaminet. Elle devance désormais la BMW M8 GTE #24 de Chaz Moster de seulement 0.030 seconde (!) et donc l’autre Porsche, la #911. La Corvette C8.R #4, 4e.

La Porsche 911 GT3-R #9 de Pfaff Motorsports (Lars Kern) est toujours leader des GTD. Elle précède la Lamborghini Huracan GT3 Evo #48 de Paul Miller Racing (Corey Lewis) et la BMW M6 GT3 #96 de Turner Motorsport (Dillon Machavern). Les trois se tiennent en 38 secondes.

