24H Daytona, H+22 : la Cadillac Wayne Taylor Racing de retour en tête !

Après les rebondissements dus à trois neutralisations, les choses se sont un peu calmées aux 24 Heures de Daytona. La Cadillac DPi V.R #10 qui avait, temporairement, perdu la tête, l’a reprise. L’auto est actuellement aux mains de Kamui Kobayashi.

Le pilote Toyota LMP1 devance une Mazda RT24-P, la #77 de Tristan Nunez, de 27 secondes et la Cadillac DPi V.R #5 de Mustang Sampling Racing / JDC-Miller MotorSports (Loïc Duval). Ce sont les trois seules voitures qui restent dans le tour de tête du classement général.

Jonathan Bomarito était quatrième au volant de la Mazda #55 lorsqu’il a été contraint de se rentrer aux stands pour un problème mécanique. L’équipe a retiré le capot de la voiture, a travaillé brièvement et a relancé Ryan Hunter-Reay qui est maintenant 5e à 4 tours. Il a été dépassé par Simon Pagenaud sur son Acura ARX-05 #6, 4e donc !

L’ORECA 07 #81 de DragonSpeed (Ben Hanley) domine le LMP2 avec près d’un tour d’avance sur l’ORECA #52 PR1/Mathiasen Motorsports (Aubry). Ben Keating est de retour après s’être reposé suite à un accident mineur à six heures et 20 minutes de l’arrivée qui a coûté trois tours à l’équipe, mais la #52 a, depuis, pu en rattraper deux. Kyle Tilley est sur le podium avec l’ORECA 07# d’Era Motorsport, mais à huit tours du leader.

La bataille en tête de la classe GT Le Mans entre la BMW Team RLL et la Porsche GT Team a continué à évoluer dans les deux dernières heures. John Edwards (BMW M8 GTE #24) et Mathieu Jaminet (Porsche 911 RSR #912) se sont échangés la tête à trois reprises. Juste avant la passage de la 22e heure, le premier cité possédait 10 secondes d’avance sur le Français. La Ferrari 488 GTE Evo #62 de Risi Competizione (à 24 secondes) et la Corvette C8.R #3 restent en lice pour la victoire.

En GT Daytona, Andrea Caldarelli (Lamborghini Huracan GT3 Evo #48 de Paul Miller Racing) mène devant l’Audi R8 LMS GT3 Evo #88 de WRT Speedstar, la Lamborghini #44 GRT Magnus et la Porsche 911 GT3 R #16 de Wright Motorsports.

