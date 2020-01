24H Daytona, H+20 : une Cadillac en chasse une autre !

Deux coups de théâtre ont eu lieu pendant ces dernières 120 minutes. Ce fut d’abord Felipe Fraga (Mercedes-AMG #74) arrêté sur la piste avec une forte fumée sortant de la voiture, des soucis électroniques avaient déjà été signalés. Une neutralisation (durée 9 minutes) a été mies en place ce qui a fait que toutes les voitures, dans le même tour, se sont retrouvées l’une derrière l’autre. Ryan Briscoe en a profité pour ravitailler sur sa Cadillac DPi V.R #10, mais en repartant il n’a pas respecté le feu rouge en bout de pitlane. Il a donc écopé d’un Stop and Go de 60 secondes !

Le classement est donc (légèrement) chamboulé. C’est maintenant la Cadillac DPi V.R #5 de Mustang Sampling Racing / JDC-Miller MotorSports qui est en tête (Joao Barbosa). Redescendu à la 4e place suite à sa pénalité, Ryan Briscoe a refait une partie de son retard car il a l’une des autos les plus rapides de cette édition et aussi parce qu’il a bénéficié de deux autres neutralisations pour combler son retard. Il est déjà revenu à 2 secondes de la tête. Les deux Mazda RT24-P sont à l’affût, la #77 d’Oliver Jarvis, le poleman, devant la #55 de Jonathan Bomarito. Ces quatre autos sont toutes dans le même tour, regroupées en un peu plus d’une minute.

L’ORECA 07 #81 de DragonSpeed (Harrison Newey) détient toujours le commandement du LMP2, l’ORECA #52 PR1/Mathiasen Motorsports est revenue à un tour après son problème mécanique.

En GTLM, la lutte est sublime. Les écarts ayant été resserrés, quatre autos étaient roue dans roue à chaque restart. A ce jeu, Mathieu Jaminet a été le plus fort, il mène sur sa Porsche 911 RSR (#912) juste devant la BMW M8 GTE #24 de John Edwards. Derrière, un autre duel est en cours pour la 3e place entre la 911 RSR #911 de Fred Makowiecki et la Corvette C8.R #3 de Nick Catsburg. Ces voitures se tiennent en 1.5 seconde (!). Mieux, la Ferrari 488 GTE #62 de Risi Competizione (Daniel Serra) en a profité pour revenir à 5 secondes de la tête. A noter que la Corvette C8.R #4 a de nouveau été poussée dans son stand.

La Lamborghini Huracan GT3 Evo #48 de Paul Miller Racing est toujours en tête du GTD. Elle est pilotée par Corey Lewis et précède l’Audi R8 GT3 LMS #88 de WRT Speedstar Audi Sport (Dries Vanthoor) et la Lamborghini, #44 de GRT Magnus (Spencer Pumpelly) qui sont en 6 secondes. La Porsche 911 GT3 R #16 de Wright Motorsports (Patrick Long) est 4e à 1 tour.

La Lamborghini Huracan GT3 Evo #19 de GEAR Racing a pris feu. Christina Nielsen s’est arrêtée en bord de piste et l’incendie a pu être maîtrisé, mais une nouvelle neutralisation (la 2e) a eu lieu. La 3e a concerné la Lamborghini Huracan GT3 Evo #47 de Precision Performance Motorsports qui s’est arrêtée en bord de piste. Alors que cela avait été particulièrement calme depuis le début de course, nous avons eu trois neutralisations en deux heures. Il en reste quatre, affaire à suivre !

