24H Daytona, H+2 : Mazda toujours aux commandes

Toujours aucun incident à signaler après 120 minutes, pas de drapeau jaune, ni de full course yellow et encore moins de Safety Car ! Rare dans les courses US !

La Mazda RT24-P #77, Tristan Nunez au volant maintenant, mène toujours la course avec 19 secondes d’avance sur l’Acura ARX-05 #6 de Dane Cameron et la Cadillac DPi V.R #10 de Ryan Briscoe. Le top 5 est complété par la seconde Mazda, la #55, et l’autre Acura, la #7

Ben Keating a passé deux superbes heures au volant de son ORECA 07 #52 de PR1 Mathiasen Motorsports. Il a cédé le volant à Simon Trummer qui domine toujours le LMP2 avec 14 secondes sur Henrik Hedman (ORECA 07 #81 de DragonSpeed).

Du côté des GTLM, les deux Porsche 911 RSR sont toujours en tête (#911 de Fred Makowiecki devant la #912 d’Earl Bamber), les deux autos ayant ravitaillé en même temps et repartant roue dans roues. La BMW M8 GTE #24 de John Edwards est 3e, la Corvette C8.R #3, 4e. A noter l’arrêt prolongé de la BMW M8 GTE #25, un écrou de roue étant récalcitrant lors d’un arrêt…

Zacharie Robichon est toujours le leader de la catégorie GTD, il est encore au volant de la Porsche 911 GT3-R #9 de Pfaff Motorsports. Il précède la BMW M6 GT3 #96 de Turner Motorsport (Bill Auberlen) et la Lamborghini Huracan GT3 Evo #48 de Paul Miller Racing (Madison Snow).