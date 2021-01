24H Daytona, H+18 : c’est toujours aussi serré en tête de course !

Les cinq premiers du classement général des 24 Heures de Daytona sont toujours dans le même tour après 18 heures de course, ces DPi se tiennent même en moins de 30 secondes !

L’Acura ARX-05 DPi #10 de Wayne Taylor Racing est maintenant en tête avec Alexander Rossi à son volant. La Cadillac DPi-V.R #01 de Chip Ganassi Racing de Kevin Magnussen est à trois secondes et la Cadillac #31 de Whelen Engineering Racing à 11. L’Acura ARX-05 DPi #60 de Meyer Shank Racing et la Cadillac DPi #48 d’Ally Cadillac Racing complètent le top 5.

Pas de changement en LMP2 avec l’Oreca 07 #8 de Tower Motorsport de Vaxiviere/Buret/Aubry/Farano en tête. Deux autres 07 suivent : la #18 d’Era Motorsport et la #82 de DragonSpeed. La Dallara P217 #47 Cetilar Racing est repartie, mais elle est pointe à la 41e place à plus de 70 tours…L’ORECA 07 #52 s’est arrêtée en bord de piste. Le pilote s’est extrait de l’auto et a provoqué un Full Course Yellow.

En LMP3, la tête est toujours pour la Ligier JS P320 #74 de Riley Motorsports #74, quatre boucles devant la Ligier JS P320 #33 de Sean Creech Motorsports.

Les Corvette C8.R sont toujours les leaders de la catégorie GTLM, la #4 devant la #3, mais la BMW M8 GTE #24 et la Ferrari 488 GTE #62 de Risi Competizione suivent à moins de 13 secondes. Rien n’est donc joué !

La lutte est très intense en GTD. La Mercedes-AMG GT3 #57 de Winward Racing, pilotée par Maro Engel, a été très longtemps en lutte avec la Ferrari 488 GT3 #21 AF Corse de Daniel Serra. La Lamborghini Huracan #1 de Paul Miller Racing est 3e

Le classement à H+18 est ici