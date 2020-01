24H Daytona, H+18 : Cadillac toujours en tête, mais celle de Whelen retardée

Après 18 heures de course et alors que le jour pointe son nez, le classement général a peu changé. La Cadillac DPi V.R #10 de Wayne Taylor Racing est toujours en tête (comme depuis les six dernières heures) avec Ryan Briscoe au volant en dépit d’une intervention d’un problème de direction assistée. Il devance une autre Cadillac, la #5 désormais pilotée par Loïc Duval. Le Français est à 17 secondes de retard. Derrière, on montre maintenant les Mazda RT24-P, la #77 de Tristan Nunez (à 48 secondes) devant la #55 de Ryan Hunter-Reay. La Cadillac #31 de Pipo Derani est 5e, à trois tours car elle a connu une crevaison qui li a fait perdre le contact avec les meilleurs !

L’ORECA 07 #81 de DragonSpeed (Henrik Hedman) a repris le commandement du LMP2 car l’ORECA #52 PR1/Mathiasen Motorsports a perdu 3 tours ! Un problème mécanique encore non spécifié s’est produit lorsque Ben Keating a pris le volant à la fin de la 17e heure. Un long arrêt au stand au cours duquel l’équipe a vérifié sous la carrosserie à l’avant et l’arrière.

En GTLM, les deux Porsche 911 RSR (#912 d’Earl Bamber et la #911 de Nick Tandy) ont repris le leadership, étant séparées de 13 secondes. La BMW M8 GTE #24 de Jesse Krohn est 3e à plus d’ue minute suite à un changement de disque de frein. La Corvette C8.R #3 d’Antonio Garcia est toujours 4e.

La Lamborghini Huracan GT3 Evo #48 de Paul Miller Racing est toujours en tête du GTD. Elle est pilotée par Madison Snow. L’Audi R8 GT3 LMS #88 de WRT Speedstar Audi Sport (Mirko Bortolotti) est 2e devant la Lamborghini, #44 de GRT Magnus (Andy Lally).

A noter que la Mercedes-AMG GT3 #74 de Riley Motorsports est arrêtée sur le circuit avec Felipe Fraga au volant.

