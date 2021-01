24H Daytona, H+12 : Acura et Cadillac au coude-à-coude

L’heure de la mi-course a sonné aux 24 Heures de Daytona. Le leadership de la course est disputé avec deux DPi séparées par 0.575s. La tête est occupée par l’Acura ARX-05 DPi/Wayne Taylor Racing de Filipe Albuquerque. Le Portugais est chassé par la Cadillac DPi-V.R/Ally Cadillac Racing de Mike Rockenfeller.

Chip Ganassi Racing (Cadillac), Whelen Engineering Racing (Cadillac) et Meyer Shank Racing (Acura) sont dans le tour du leader. La Mazda RT24 DPi est à trois tours après un changement de l’arrière pour un problème d’éclairage.

Cetilar Racing mène la catégorie LMP2 avec sa Dallara P217 pilotée par Roberto Lacorte, 24s devant l’Oreca 07/Tower Motorsports de Matthieu Vaxiviere. DragonSpeed occupe la 3e place devant Era Motorsport.

Riley Motorsports a pris l’ascendant en LMP3 grâce avec la Ligier JS P320 #74 de Scott Andrews, trois tours devant la Duqueine D08/Mühlner Motorsport de Kenton Koch. CORE autosport a perdu le contact avec la tête suite au changement du système de freinage. Les LMP3 devront toutes s’arrêter pour un arrêt technique au moins 8 minutes pour changer les plaquettes et les disques.

Pas de changement en GTLM avec la Corvette C8.R #4 devant la #3. Les deux GT américaines sont séparées par 5s.

Malgré une pénalité, la Mercedes-AMG GT3/Winward Racing de Maro Engel devance la concurrence en GTD avec 27s d’avance sur la Ferrari/AF Corse. SunEnergy 1, The Heart of Racing et Pfaff Motorsports suivent au classement.

Le classement à H+12 est ici