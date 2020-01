24H Daytona, FP2 : Acura récidive avec Ricky Taylor

Acura Team Penske a de nouveau signé le meilleur temps de la 2e séance d’essais libres des 24 Heures de Daytona. Après Juan Pablo Montoya en FP1, c’est au tour de Ricky Taylor d’être le plus rapide en 1:34.904 avec son Acura ARX-05 #7. Comme ce midi, la Mazda RT24-P #77 d’Oliver Jarvis se classe 2e à 0,2 seconde du chrono de référence. Harry Tincknell sur la seconde Mazda DPi, la #55, termine la séance en troisième position, tandis que Wayne Taylor Racing a positionné la Cadillac DPi-V.R. (#10) en quatrième position grâce à Ryan Briscoe. La Cadillac DPi #31 d’Action Express Racing complète le top 5 du classement général (Filipe Albuquerque).

DragonSpeed a été la plus rapide en LMP2 avec Ben Hanley qui a placé la ORECA 07 #81 en tête devant l’ORECA 07 # 8 de Tower Motorsport by Starworks et l’ORECA 07 #52 de PR1/Mathiasen Motorsports.

Porsche à nouveau été la plus véloce en piste en GTLM puisque la Porsche 911 RSR #912 de Laurens Vanthoor a de nouveau devancé la #911 de Nick Tandy en 1:42.799. il s’agit du deuxième doublé en essais en autant de séances ! La Corvette C8.R #3 signe le 3e temps avec Antonio Garcia devant la #4 de Tommy Milner.

Robby Foley a hissé la BMW M6 GT3 #96 de Turner Motorsport au sommet de la catégorie GTD. Il est suivi de la Porsche 911 GT3 R #9 de Pfaff Motorsports et de la Lamborghini Huracan GT3 #11 du Grasser Racing Team.

Les temps sont ICI.

La séance a débuté sur le sec avant de finir sous la pluie en fin. Maintenant place aux qualifications. Début à 16 h 15, 22 h 15 en France.