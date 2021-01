24H Daytona : équipage bouclé chez Performance Tech Motorsports

Après les catégories Prototype Challenge et LMP2 en IMSA, Performance Tech Motorsports va rouler en LMP3 cette saison avec une Ligier JS 320. Les hostilités débuteront par les 24 Heures de Daytona.

Seul Mateo Llarena était jusqu’à présent confirmé dans le baquet de la Ligier. Cameron Cassels, Rasmus Lindh et Ayrton Ori complèteront l’équipage en Floride. Cassels et Lindh sont des familiers du team de Brent O’Neill en LMP3. Âgé de 16 ans, Llarena arrive de la Porsche Supercup et de la Formule 4. Ori a lui aussi roulé en F4.