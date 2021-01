24H Daytona : Antonio Garcia (Corvette) positif au COVID-19

Sitôt le damier franchi, Corvette Racing a communiqué comme quoi Antonio Garcia, vainqueur des 24 Heures de Daytona en GTLM en compagnie de Jordan Taylor et Nick Catsburg, avait été testé positif au COVID-19. Comme tous les pilotes étrangers, l’Espagnol a dû se soumettre à un nouveau test PCR pour pouvoir quitter le pays.

“Dans le cadre des protocoles internationaux de voyage COVID, tous les pilotes et membres de l’équipe voyageant à destination et en provenance des États-Unis doivent passer un test COVID avant et après toute compétition”, a déclaré un porte-parole de Corvette Racing. “Alors qu’Antonio Garcia a été testé négatif en préparation de son arrivée pour la Rolex 24, nous avons reçu un avis indiquant qu’il a maintenant été testé positif en vue de quitter le pays. Il a été immédiatement retiré de la compétition dès la notification du résultat du test positif et, bien qu’il ne présente aucun symptôme, ne participera plus à aucune autre activité de course au Rolex 24 à Daytona. Après consultation de l’IMSA et de ses protocoles d’opérations d’événement, la série a expliqué que Corvette Racing remplissait toutes les conditions des protocoles durant l’événement IMSA qui lui permettaient de concourir de manière sûre et responsable. Nous avons informé les membres d’équipage et autres personnes qui ont eu des contacts avec Antonio. Ils effectueront des tests avec les membres de l’équipe de course après 72 heures, conformément aux directives du CDC. “