Le Mans : Toyota Gazoo Racing tient la passe de trois !

Toyota la tient sa troisième victoire consécutive au Mans et va pouvoir emmener le Trophée des 24 Heures du Mans au Japon pour la plus grande joie de tous les membres de Toyota Gazoo Racing et du board de Toyota. La 88e édition restera dans les annales pour son organisation en septembre et pour le fait de n’avoir vu aucun sourire à l’arrivée et sous le podium. Le bal était masqué.

La TS050 HYBRID #8 de Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima et Brendon Hartley l’a emporté assez facilement après les soucis de turbo de la voiture soeur durant la nuit. Il s’agit de la 3e victoire consécutiuve de la #8. Sébastien Buemi et Kazuki Nakajima deviennent triples vainqueurs des 24 Heures du Mans et consécutivement en plus. Ils intégrent le club très fermé des pilotes ayant signé trois victoires de suite : Woolf Barnato, Frank Biela, Olivier Gendebien, Phil Hill, Jacky Ickx, Tom Kristensen, Henri Pescarolo et Emanuele Pirro, le Grand Marshal de ces 24 Heures 2020. Sébastien Buemi rejoint aussi Marcel Fässler au niveau des pilotes suisses. Quant à Brendon Hartley, il signe sa deuxième victoire, après celle décrochée en 2017 avec Porsche. Le Néo-Zélandais n’était d’ailleurs plus revenu au Mans depuis le retrait de Porsche de la catégorie LMP1 fin 2017. Il avait été nommé à la place de Fernando Alonso après le départ du double champion du monde de Formule 1.

Les deux Rebellion R13 ont fait le job derrière, c’est-à-dire qu’elles ont joué leur role d’oustisder car on savait qu’à la régulière Toyota serait au-dessus. Certes, tout ne fut pas 100% parfait (souci capot, de frein, quelques petites sorties large dans les bacs) mais les six hommes ont fait du très bon travail. La #1 de Gustavo Menezes, Norman Nato et Bruno Senna termine à cinq tours de la #8 et la #3 de Nathanaël Berthon, Louis Delétraz et du double vainqueur des 24 Heures du Mans Romain Dumas se classe 4e à 8 tours après une sortie dans le bac à gravier à Indianapolis qui leur coûte le podium. Sur ce podium monte l’équipage de la Toyota TS050 HYBRID #7 composé de Mike Conway, Kamui Kobayashi et Jose Maria Lopez. Très longtemps en lice pour la victoire, un souci de turbo (30 minutes perdues) a tout gâché. Décidement, le numéro 7 pour Toyota est maudit !

Quant à l’Enso #4 de ByKolles Racing Team, après un début de course correct, l’auto a perdu son aileron au niveau de l’entrée des Esses de la Forêt le samedi soir. Bruno Spengler n’a rien pu faire et ce fut l’abandon de la LMP1. Aucune CLM n’a vu le damier depuis 2015. Cette 88e édition des 24 Heures du Mans devait marquer la fin de la catégorie LMP1 mais Alpine reprendra le flambeau en 2021.

En LMP2, la bagarre tant attendue a eu lieu et on s’est régalé. Ultra dominateur depuis le début de l’année que ce soit en ELMS été en WEC, United Autosports a dominé cette édition des 24 Heures du Mans. Le trio Filipe Albuquerque, Paul Di Resta et Philip Hanson a été éblouissant, ne commettant presqu’aucune faute. Chapeau au trio. Il s’agit de la 6e victoire consécutive cette année, trois en ELMS, trois en WEC. Intouchable !

L’ORECA 07 #38 de Jota (Anthony Davidson, Antonio Felix Da Costa et Roberto Gonzalez) a aussi fait un sans faute mais les hommes de Richard Dean / Zak Brown étaient un petit ton au-dessus. Cela s’est peut être joué au niveau du pilote Silver. Pourtant, Hanson a donné quelques sueurs froides à son équipe à quelques minutes du damier en court-circuitant la chicane à la Dunlop après un dernier splash.

L’Aurus 01 #26 de G-Drive Racing (Roman Rusinov, Mikkel Jensen, Jean-Eric Vergne) aurait dû terminer à la 3e place, mais un souci de suspension n’a pas permis aux trois hommes de monter sur le podium, ils terminent 5e à deux tours. Deux autos ont profité des malheurs des autres pour gagner une place. D’abord, l’ORECA #31 de Panis Racing (Mathieu Vaxiviere, Julien Canal et Nicolas Jamin) qui a fait une superbe course. Il s’agit du premier podium de l’équipe depuis sa première participation au Mans, une jolie récompense pour les hommes de Sarah / Simon Abadie et Olivier Panis. A noter que pour le retour de Goodyear, la marque américaine signe un beau résultat : 2e et 3e place ! Retardée dès les premières minutes suite à une fuite d’eau, repartie dernière, l’Alpine A470 #36 de Thomas Laurent, Pierre Ragues et André Negrão) a fait une superbe remontée pour échouer à la 4e place. Dans le top 5 dans la dernière heure de course, l’ORECA 07 #39 de SO24-Has Graff a tout perdu lors d’une sortie de piste de James Allen au niveau du virage du Karting.

Au niveau des favoris, on a vite perdu l’ORECA 07 #29 de Racing Team Nederland qui a d’abord eu aussi une fuite d’eau puis une grosse sortie de Nyck de Vries cette nuit suite à un accrochage avec la Ferrari 488 GTE #63 WeatherTech Racing de Toni Vilander. Déception pour l’ORECA 07 #16 de G-Drive Racing by Algarve qui avait un ancien vainqueur du Mans dans son trio (Nick Tandy) vite retardée par des soucis électriques. Déception aussi pour la seconde United Autosports qui aurait dû finir sur le podium qui a été retardée par une fuite d’huile. Une mention spéciale par contre pour les trois filles (Tatiana Calderon, Sophia Floersch, Beitske Visser) qui placent leur ORECA 07 #50 de Richard Mille Racing à la 9e place des LMP2.

Le classement de la course est ici