2009/2019 : les faits marquants, part 5…

27/09/2015 : la Porsche de Jules Gounon termine sur le toit de celle de Joffrey De Narda en Porsche Carrera Cup France à Navarra.

01/10/2015 : lancement du DPi en 2017.

04/10/2015 : victoire pluvieuse de la Porsche 911 RSR de Patrick Pilet, Nick Tandy et Richard Lietz au Petit Le Mans.

06/02/2016 : lancement de l’Intercontinental GT Challenge à Bathurst.

10/02/2016 : Scott Tucker arrêté par le FBI à Kansas City.

22/02/2016 : les Lamborghini Huracan GT3 pénalisées aux 24 Heures de Daytona. Pénalité de 5 minutes, retrait des points et amende de 25 000 $. En cause, un avantage de performance.

29/03/2016 : le Championnat de France FFSA GT (GT Tour) en délicatesse à Nogaro avec 9 autos en piste : 5 Ferrari, 4 Ligier.

30/03/2016 : Stéphane Ratel annonce son intention de créer un nouveau championnat GT en France.

18/04/2016 : exclusion de l’Audi #7 à Silverstone pour une épaisseur de patin non conforme.

26/05/2016 : Endurance-Info fête ses 10 ans chez Henri Pescarolo.

15/06/2016 : ORECA annonce son retrait de la promotion du GT Tour fin 2016.

16/06/2016 : l’ACO annonce l’introduction d’une catégorie 10 MJ pour 2018 avec trois ERS possibles.

19/06/2016 : abandon de la Toyota dans les dernières minutes des 24 Heures du Mans alors que la victoire était en vue.

27/06/2016 : deuxième victoire de Romain Dumas à Pikes Peak sur une Norma M20 RD Limited Spec-2016.

22/07/2016 : Ouest France révèle qu’un commissaire divisionnaire a emprunté la piste du circuit des 24H du Mans à contresens quelques minutes avant le départ. L’homme a bravé les différents contrôles pour se retrouver à contresens dans la ligne droite des Hunaudières afin de vérifier en personne le dispositif de sécurité alors qu’il n’était absolument pas mandaté pour cela. Selon nos confrères de Ouest France, le commissaire divisionnaire a fait usage de sa fonction pour franchir les différents contrôles de sécurité, aussi bien ceux de la gendarmerie que ceux mis en place par l’organisateur.

29/07/16 : SRO annonce un championnat GT4 en France qui prend le nom de Coupe d’Europe GT4 du Sud.

30/07/16 : six Mercedes-AMG GT3 reléguées à l’issue de la qualification des Total 24 Heures de Spa avec en prime une pénalité de 5 minutes à marquer dès le début de la course. Les temps annulés concernent l’allumage (calage) et le stop & go de 5 minutes un comportement anti-sportif.

25/09/16 : Carlos Tavares pose 3 conditions à un retour de Peugeot en Endurance : Redresser PSA, gagner le Dakar et stopper l’inflation des coûts en LMP1.

02/10/16 : violente sortie de Jules Gounon à Hockenheim sur la Corvette C7 GT3-R/Callaway. Jambe gauche cassée pour l’Ardéchois qui rate de peu la couronne.

26/10/16 : Audi quitte l’endurance fin 2016. Rupert Stadler, président du conseil d’administration, confirme l’arrivée en Formula E dès 2017. Le scandale Volkswagen a eu raison du programme LMP1.

20/11/16 : Laurens Vanthoor (Audi) gagne la Coupe du Monde FIA GT à Macau en terminant sur le toit.

25/11/16 : Marc Lieb et Romain Dumas, tout juste titrés en WEC, sont évincés du programme Porsche LMP1 en catimini.