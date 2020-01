2009/2019 : les faits marquants, dernière partie…

08/05/2019 : le circuit de Spa sera ouvert au public juste après la Super Pole des Total 24 Heures de Spa. La très bonne expérience de 2018 est renouvelée.

22/05/2019. Les Ginetta G60-LT-P1 disputeront le WEC 2019/2020. On n’avait plus revu ces autos depuis Le Mans 2018. En même temps, BMW Team MTEK annonce tirer sa révérence du WEC à l’issue des 24 Heures du Mans.

28/05/2019, avant de quitter le WEC, Ford nous a gratifiés de quatre superbes décorations commémoratives des 24 Heures du Mans. Une 5e est attribuée à la Ford GT de Keating Motorsport.

29/05/2019, deux nouvelles livrées pour les Porsche 911 RSR dont la célèbre Brumos Racing. D’autres ont joué le jeu des décos comme la Ferrari 488 GTE de JMW ou encore la Porsche 911 RSR de Project 1.

30/05/2019. Pour la première fois, l’idée d’un success ballast instauré en LMP1 sur la saison 2019/2020 est lancée…

2/06/2019, les 20 ans de Corvette Racing aux 24 Heures du Mans

3/062019, Romain Dumas a battu le record d’une voiture électrique (Volkswagen ID.R) sur la Nordschleife avec un chrono de 6.05.336 sur les 20.8 km du circuit allemand. Le 2 septembre, en 7.38.585 mn, le Français boucler les 10.906 km et les 99 virages du Mont Tianmen

10/06/2019, la BR1 #10 de DragonSpeed arbore de nouvelles couleurs, celles de Gulf.

13/06/19, Tracy Krohn est sorti de l’hôpital suite à sa sortie de piste mercredi lors des essais libres, mais il n’est pas autorisé à participer aux 24 Heures du Mans. La Porsche 911 RSR #99 est forfait.

14/06/2019, ADESS, Ginetta, Norma et Ligier Automotive ont présenté leur nouvelle LMP3 sur la piste du Circuit des 24 Heures du Mans.

14/06/2019, le matin, l’ACO officialise le règlement Hypercar qui prendra effet à la saison 2020/2021. Dans la foulée, Toyota et Aston Martin Racing annoncent leur programme Hypercar.

16/06/2019, nouvelle victoire Toyota en LMP1 et Alpine en LM2 aux 24 Heures du Mans. Ferrari remporte le GTE Pro et Ford le GTE Am.

17/06/2019, la Ford GT/Keating Motorsports, qui s’est imposée en GTE-Am, a perdu sa victoire. Le temps de chaque ravitaillement devait être de 45 secondes. Ce temps était de 44.4 secondes. Les officiels ont décidé de pénaliser la voiture de 55.2s, soit le temps gagné (0.6s) lors de chaque arrêt multiplié par le nombre d’arrêts (23). Le tout a été multiplié par 4 en guise de pénalité. Ce n’est pas tout puisque, comme la Ford #68, la #85 est aussi disqualifiée car la capacité du réservoir n’était pas conforme. La victoire revient à la Porsche 911 RSR/Team Project 1.

23/06/19. Victoire de l’Audi R8 LMS GT3 Phoenix Racing de Fred Vervisch, Pierre Kaffer, Dries Vanthoor et Frank Stippler aux 24 Heures du Nürburgring. L’un des moments forts de cette superbe édition restera le dépassement de Kevin Estre (Porsche Manthey Racing #911) sur la Mercedes/Black Falcon de Dirk Müller.

2/07/2019, Une grille record de 72 GT confirmée aux 24 Heures de Spa. Pas moins de 36 équipages engagés dans la catégorie Pro !

3/07/2019, l’invitée de dernière minute sera Choupette et son numéro #53. 2019 marque le 50e anniversaire de la sortie du film produit par Walt Disney.

8/07/2019, SMP Racing arrête le WEC. Pourtant inscrite pour la prochaine saison WEC, l’écurie a décidé de se retirer. La BR1 #11 a fini sur un podium (3e) aux 24 Heures du Mans avec la #11.

28/07/19, les Total 24 Heures de Spa sont sous régime de drapeau rouge depuis ce matin 5 h 41 à cause de la forte pluie. Finalement, la course ne reprendra qu’à 11 h 30 soit près de six heures plus tard !

28/07/19, doublé Porsche à Spa. La 911 GT3-R #20 GPX Racing de Kevin Estre, Richard Lietz, Michael Christensen l’emporte devant la 911 engagée par ROWE Racing !

17/08/2019, cette histoire vous avait beaucoup plu l’été dernier. Une Peugeot 309, basée sur un châssis Tiga GC85 C2, avec son moteur Cosworth de plus de 400 chevaux.

01/09/2019, un nouveau revêtement est en train d’être posé sur une partie de la célèbre ligne droite des Hunaudières. Les chronos devraient tomber en juin prochain.

17/09/2019, Porsche va fêter dignement les 50 ans de l’IMSA avec une livrée Coca-Cola sur ses deux Porsche 911 RSR pour Petit Le Mans.

19/09/2019, l’IMSA a annoncé le départ de Scott Atherton à la fin de saison, mettant ainsi fin à une carrière de plus de 34 ans en sport automobile. Il assume le titre de président de l’IMSA depuis 2013. Plusieurs semaines plus tard, son remplaçant est annoncé : John Doonan.

20/09/2019, les premiers tours de la voiture Mission H24 en compétition lors des essais libres de la Michelin Le Mans Cup à Spa. Il en sera de même à Portimão avec Norman Nato / Olivier Lombard.

22/09/2019, Paul Loup Chatin, victime d’un gros crash au Raidillon lors des 4 Heures de Spa, va bien. Sa voiture moins. Une ORECA 07 est trouvée à la dernière minute, reconditionnée et finie peu de temps avant le départ. Au final, une 6e place…qui pèsera lourd en fin de saison.

03/10/2019, la Corvette C8.R officiellement présentée. La remplaçante de la C7.R fera ses premiers pas en course aux 24 Heures de Daytona 2020.

04/10/2019, le Conseil Mondial de la FIA annonce que “le niveau de performance des voitures LMP2 sera légèrement réduit pour assurer la cohérence entre toutes les catégories !” On parle de 40 chevaux…

06/10/2019, la 60e course WEC.

18/10/2019, retour du départ des 24 Heures du Mans à 16 heures. L’affiche 2020 est également dévoilée. Fin décembre, on apprend aussi que, le jeudi précédant la course, de 21 h 00 à 21 h 30, une Hyperpole sera organisée pour 24 voitures

27/10/19, grosse sortie de piste de la Dallara Carlin. Après un crash à Silverstone début septembre qui a contraint l’équipe à déclarer forfait à Spa, Jack Manchester a été au centre d’un gros carambolage aux 4 Heures de Portimão, finale ELMS. Dix voitures sont touchées. Heureusement tout le monde va bien.

27/10/19, Cocorico ! IDEC Sport (ORECA 07 de Paul Lafargue, Memo Rojas, Paul-Loup Chatin) est sacré champion ELMS et remporte une invitation aux 24 Heures du Mans !

31/10/2019, les premiers FIA Motorsport Games sont organisés par la FIA et SRO Motorsports. Cette sorte de Jeux Olympiques du sport automobile rassemble six disciplines : GT3, Tourisme (TCR), Formule 4, Karting électrique, Drift et eSport.

13/11/2019, le film Le Mans 66 tant attendu sur le duel Ford / Ferrari aux 24 Heures du Mans 1966 est enfin sur les grands écrans.

23 et 24 /11/2019. Historique. Un meeting commun entre le SUPER GT et le DTM a lieu à Fuji. Il est appelé “Dream Race”. Lexus et Honda remportent les deux manches.

13/11/19, Peugeot s’engage officiellement en Hypercar et rejoint Toyota et Aston Martin. Le 4/12/2019, on apprend que la marque au lion et Rebellion feront cause commune.

Nous terminons cette rétrospective sur cette note positive, ce 3e constructeur en Hypercar. En espérant que ce plongeon dans le temps vous aura plu…

